Ростислав ЛЯХ: «С каждым матчем Рух играет все лучше и лучше»

В матче 9-го тура УПЛ «Рух» на своем поле со счетом 1:2 проиграл «Кривбассу». Оценку матчу дал защитник львовского клуба Ростислав Лях.

«Мы пропустили после двух достаточно схожих моментов: не разобрались в штрафной, а «Кривбасс» воспользовался своими возможностями. Очень досадно, ведь у соперника фактически и не было больше моментов, но они забили два гола и выиграли этот матч, а мы уступили, хотя продемонстрировали лучшую игру.

Тренерский штаб хорошо разобрал соперника и мы были готовы к игре «Кривбасса». Понимали, как они будут действовать на поле и с ними неплохо справлялись. Следует разобрать свои ошибки и исправить их, чтобы не допускать в будущем.

Мы понимали, что после перерыва «Кривбасс» будет играть на удержание счета, ведь мы играли лучше и имели моменты, чтобы забить и еще больше нагнетали обстановку у их ворот. К сожалению, криворожцы довольно быстро во втором тайме забили второй мяч, что облегчало им задачу удержать победный для себя результат – они играли по счету.

Считаю, что с каждым матчем «Рух» играет все лучше и лучше, но, к сожалению, пока это не отражается на наших результатах. Дома у нас было несколько хороших игр, где мы должны были получать лучшие результаты, но нам чего-то не хватает. Мы не реализуем много хороших моментов, тогда как соперник использует едва ли не единственный полумомент. Впереди еще много матчей, и я убежден, что мы начнем стабильно набирать очки и улучшим свое турнирное положение», – сказал Ростислав Лях.