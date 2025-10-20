Дембеле вернулся, где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч ЛЧ

Во вторник, 21 октября, состоится матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграют немецкий «Байер» и французский ПСЖ. Накануне этого противостояния парижский клуб опубликовал в социальных сетях заявку на предстоящую встречу.

Главный тренер гостей Луис Энрике по-прежнему не сможет рассчитывать на травмированных полузащитников – португалец Жоау Невеш и испанец Фабиан Руис продолжают находиться в лазарете.

Однако, ПСЖ получил мощное усиление, так как в строй вернулись вингер Усман Дембеле, который пропустил семь последних игр, и капитан команды, защитник Маркиньос.

Защитник сборной Украины Илья Забарный попал в заявку ПСЖ, но рискует не выйти в стартовом составе из-за возвращения своего одноклубника. По информации французской прессы, с первых минут ожидается появление на поле пары Маркиньос – Уильян Пачо.

В предыдущем туре леверкузенский клуб сыграл вничью на домашней арене с нидерландским ПСВ (1:1), а ПСЖ вырвал победу в противостоянии с испанской «Барселоной» (2:1).