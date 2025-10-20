Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дембеле вернулся, где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч ЛЧ
Лига чемпионов
20 октября 2025, 15:27 |
385
0

Дембеле вернулся, где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч ЛЧ

Французский клуб 21 октября сыграет в поединке третьего тура против немецкого «Байера»

20 октября 2025, 15:27 |
385
0
Дембеле вернулся, где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 21 октября, состоится матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором сыграют немецкий «Байер» и французский ПСЖ. Накануне этого противостояния парижский клуб опубликовал в социальных сетях заявку на предстоящую встречу.

Главный тренер гостей Луис Энрике по-прежнему не сможет рассчитывать на травмированных полузащитников – португалец Жоау Невеш и испанец Фабиан Руис продолжают находиться в лазарете.

Однако, ПСЖ получил мощное усиление, так как в строй вернулись вингер Усман Дембеле, который пропустил семь последних игр, и капитан команды, защитник Маркиньос.

Защитник сборной Украины Илья Забарный попал в заявку ПСЖ, но рискует не выйти в стартовом составе из-за возвращения своего одноклубника. По информации французской прессы, с первых минут ожидается появление на поле пары Маркиньос – Уильян Пачо.

В предыдущем туре леверкузенский клуб сыграл вничью на домашней арене с нидерландским ПСВ (1:1), а ПСЖ вырвал победу в противостоянии с испанской «Барселоной» (2:1).

По теме:
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
Торрес не поможет Барселоне в матче ЛЧ против Олимпиакоса
Забарного впервые раскритиковали во Франции. В чем причина?
Лига чемпионов Байер ПСЖ Илья Забарный Маркиньос Уильян Пачо Усман Дембеле Жоау Невеш Фабиан Руис Луис Энрике заявка травма
Николай Титюк Источник: ФК ПСЖ
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван новый тренер Зинченко. Клуб уже договорился с наставником
Футбол | 20 октября 2025, 15:33 0
Назван новый тренер Зинченко. Клуб уже договорился с наставником
Назван новый тренер Зинченко. Клуб уже договорился с наставником

Романо подтвердил назначение Дайча

Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Футбол | 19 октября 2025, 20:01 25
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты

Команда Сергея Нагорняка забила трижды в ворота «львов»

Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Футбол | 20.10.2025, 08:31
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Ахметов хочет расширить бизнес. Поборется за крупный завод в Румынии
Футбол | 20.10.2025, 09:59
Ахметов хочет расширить бизнес. Поборется за крупный завод в Румынии
Ахметов хочет расширить бизнес. Поборется за крупный завод в Румынии
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Футбол | 20.10.2025, 10:10
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
18.10.2025, 23:35 5
Футбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 8
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 1
Футбол
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем