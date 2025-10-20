Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал планирует вернуть в Мадрид четырех бывших футболистов команды
Испания
20 октября 2025, 14:27 |
932
0

Реал планирует вернуть в Мадрид четырех бывших футболистов команды

Рафа Марин, Нико Пас, Хакобо Рамон и Чема Андрес могут продолжить карьеру в составе «сливочных»

20 октября 2025, 14:27 |
932
0
Реал планирует вернуть в Мадрид четырех бывших футболистов команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Мадридский «Реал» продолжает изучать талантливых и перспективных футболистов, которые могут усилить королевский клуб в долгосрочной перспективе. Об этом сообщил Сarrusel Deportivo.

«Сливочные» намерены вернуть в команду четырех игроков, которые ранее выступали в Мадриде – защитники Рафа Марин, Хакобо Рамон, полузащитники Чема Андрес и Нико Пас.

20-летний испанец Чема в июле нынешнего года перебрался в немецкий «Штутгарт», где провел девять матчей во всех турнирах (один гол и один ассист). Аргентинец Нико (21 год) стал настоящим лидером итальянского «Комо» – на счету талантливого полузащитника четыре гола и четыре результативных передачи за восемь проведенных матчей.

Хакобо также выступает за «Комо» в Серии А, где сыграл восемь поединков и быстро стал важным футболистом основного состава. В активе Марина – девять матчей и один гол за «Вильярреал». Контракт 23-летнего испанца принадлежит итальянскому «Наполи», а в Ла Лиге он играет на правах аренды.

По теме:
Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
Стало известно, сыграет ли Куртуа с Ювентусом и Барселоной
Долго не уступали. Ювентус разрушил успешную серию в чемпионате Италии
Реал Мадрид Штутгарт Комо Вильярреал Наполи Хакобо Рамон Нико Пас Рафа Марин трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Революция в футболе. Правило офсайда могут изменить перед чемпионатом мира
Футбол | 20 октября 2025, 15:47 0
Революция в футболе. Правило офсайда могут изменить перед чемпионатом мира
Революция в футболе. Правило офсайда могут изменить перед чемпионатом мира

«Закон Венгера» рассмотрят во время заседания Международного совета футбольных ассоциаций

Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Бокс | 20 октября 2025, 08:02 4
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле

Александр может провести поединок в кулачных боях

Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Футбол | 20.10.2025, 10:10
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Футбол | 20.10.2025, 08:44
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Футбол | 20.10.2025, 14:35
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
18.10.2025, 22:04 2
Бокс
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 8
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 6
Футбол
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
18.10.2025, 10:49 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем