Реал планирует вернуть в Мадрид четырех бывших футболистов команды
Рафа Марин, Нико Пас, Хакобо Рамон и Чема Андрес могут продолжить карьеру в составе «сливочных»
Мадридский «Реал» продолжает изучать талантливых и перспективных футболистов, которые могут усилить королевский клуб в долгосрочной перспективе. Об этом сообщил Сarrusel Deportivo.
«Сливочные» намерены вернуть в команду четырех игроков, которые ранее выступали в Мадриде – защитники Рафа Марин, Хакобо Рамон, полузащитники Чема Андрес и Нико Пас.
20-летний испанец Чема в июле нынешнего года перебрался в немецкий «Штутгарт», где провел девять матчей во всех турнирах (один гол и один ассист). Аргентинец Нико (21 год) стал настоящим лидером итальянского «Комо» – на счету талантливого полузащитника четыре гола и четыре результативных передачи за восемь проведенных матчей.
Хакобо также выступает за «Комо» в Серии А, где сыграл восемь поединков и быстро стал важным футболистом основного состава. В активе Марина – девять матчей и один гол за «Вильярреал». Контракт 23-летнего испанца принадлежит итальянскому «Наполи», а в Ла Лиге он играет на правах аренды.
