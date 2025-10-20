Тренер Жироны вошел в историю клуба после поражения в матче с Барсой
Мичел стал тренером, проведшим наибольшее количество матчей во главе команды
49-летний испанский специалист Мичел вписал свое имя в историю «Жироны» после поражения в матче с «Барселоной» в девятом туре Ла Лиги (1:2).
Тренер провел 190 поединков с командой, установив абсолютный рекорд по количеству игр на посту главного тренера клуба.
По этому показателю Мичел обошел Пабло Мачина, которому удалось провести 189 матчей с командой почти за четыре года сотрудничества.
Мичел работает с «Жироной» с сезона 2021/22, и за это время он вывел команду в Ла Лигу, завоевал бронзовые медали чемпионата и впервые в истории клуба вывел ее в Лигу чемпионов.
На счету Мичела 82 победы с командой, 36 ничьих и 72 поражения.
📈 Míchel Sánchez es va convertir en l’entrenador del Girona amb més partits al futbol professional— Girona FC (@GironaFC) October 19, 2025
🙌 Per molts més, míster! pic.twitter.com/3YGa9Y7VEt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр может провести поединок в кулачных боях
Харьковчане претендуют на высокие места в таблице