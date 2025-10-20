Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Жироны вошел в историю клуба после поражения в матче с Барсой
Испания
20 октября 2025, 15:07 |
Мичел стал тренером, проведшим наибольшее количество матчей во главе команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

49-летний испанский специалист Мичел вписал свое имя в историю «Жироны» после поражения в матче с «Барселоной» в девятом туре Ла Лиги (1:2).

Тренер провел 190 поединков с командой, установив абсолютный рекорд по количеству игр на посту главного тренера клуба.

По этому показателю Мичел обошел Пабло Мачина, которому удалось провести 189 матчей с командой почти за четыре года сотрудничества.

Мичел работает с «Жироной» с сезона 2021/22, и за это время он вывел команду в Ла Лигу, завоевал бронзовые медали чемпионата и впервые в истории клуба вывел ее в Лигу чемпионов.

На счету Мичела 82 победы с командой, 36 ничьих и 72 поражения.

По теме:
Стало известно, сыграет ли Куртуа с Ювентусом и Барселоной
Хаби АЛОНСО: «Такие ситуации не должны происходить»
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
