Нападающий Вереса: «Получил больше удовольствия от игры, чем ожидал»
Ростислав Тарануха прокомментировал дебют за команду из Ровно
Украинский нападающий «Вереса» Ростислав Тарануха прокомментировал дебют за команду из Ровно:
– Получил больше удовольствия от игры, чем ожидал. От этого стадиона, от этой невероятной атмосферы. У «Вереса» невероятные болельщики, невероятная поддержка. Я это почувствовал. Сегодня был настоящий бой на футбольном поле. Мы отдали игре все силы.
Конечно, обидно терять победу на последних минутах. Потеряли два очка. Но, можно сказать, что и одно в актив себе записали.
Я старался быть полезным команде. Старался отбирать мячи у соперников. Очень хотелось забить в дебютном матче – к сожалению, не получилось. Буду работать, чтобы забить в следующей игре.
Должен сказать, что в новой команде чувствую себя очень комфортно. Все меня поддержали и я чувствовал эту энергию команды.
