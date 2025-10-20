Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нападающий Вереса: «Получил больше удовольствия от игры, чем ожидал»
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 12:30 | Обновлено 20 октября 2025, 12:31
Нападающий Вереса: «Получил больше удовольствия от игры, чем ожидал»

Ростислав Тарануха прокомментировал дебют за команду из Ровно

НК Верес. Ростислав Тарануха

Украинский нападающий «Вереса» Ростислав Тарануха прокомментировал дебют за команду из Ровно:

– Получил больше удовольствия от игры, чем ожидал. От этого стадиона, от этой невероятной атмосферы. У «Вереса» невероятные болельщики, невероятная поддержка. Я это почувствовал. Сегодня был настоящий бой на футбольном поле. Мы отдали игре все силы.

Конечно, обидно терять победу на последних минутах. Потеряли два очка. Но, можно сказать, что и одно в актив себе записали.

Я старался быть полезным команде. Старался отбирать мячи у соперников. Очень хотелось забить в дебютном матче – к сожалению, не получилось. Буду работать, чтобы забить в следующей игре.

Должен сказать, что в новой команде чувствую себя очень комфортно. Все меня поддержали и я чувствовал эту энергию команды.

Ранее Олег Шандрук высказался о матче с «Александрией»

По теме:
Черноморец-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
БЕССМЕРТНЫЙ: «Начали спешить и неадекватно реагировать на ситуацию»
Украинский вингер покинул Динамо из-за недостатка игровой практики
