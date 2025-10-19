Тренер Вереса: «Я недоволен. Чувствую себя опустошенным»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 20:36 | Обновлено 19 октября 2025, 20:38
Олег Шандрук высказался о матче с «Александрией»

НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук поделился своими мыслями о матче с «Александрией» в девятом туре УПЛ, который завершился вничью (1:1).

«Конечно, я недоволен. Чувствую себя опустошенным, как и вся команда. Думаю, у болельщиков после игры похожие ощущения. К сожалению, сегодня без победы. Возможно, потерянные очки мы вернем в концовке одного из следующих матчей.

Что касается закономерности такого результата – возможно, он в целом отражает то, что происходило на поле. Возможно. Но повторюсь: мы ведь вели в счете и уже в добавленное время упустили победу. Поэтому остаётся неприятный осадок.

Замена Романа Гончаренко в перерыве? Он еще до игры чувствовал дискомфорт в мышце. Готовился к матчу через боль. Мы рискнули, доверили ему место в стартовом составе. Но в перерыве решили все-таки его заменить – в том числе, чтобы не потерять слот из-за возможной вынужденной замены.

Ростислав Тарануха сегодня довольно качественно дебютировал, если учитывать, что провел с нами всего пять дней. Он профессионал, физически выдержал большие нагрузки. Поздравляю его с дебютом и благодарен за сегодняшнюю игру», – сказал Шандрук.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Верес - Александрия Олег Шандрук
Андрей Витренко Источник: ФК Верес
