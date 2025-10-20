Талантливый голкипер из чемпионата Италии мечтает играть за сборную Украины

В воскресенье, 19 ноября, состоялся матч группы А в итальянской Серии С, в котором встретились «Про Верчелли» и «Джана Эрминио». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 0:0.

В составе гостей с первых минут вышел на поле голкипер украинского происхождения Александр Дзенти, который оставил свои ворота в неприкосновенности.

Известный скаут Алекс Великих сообщил в социальных сетях, что 18-летний футболист еще в сентябре дебютировал за первую команду и установил новое достижение – стал самым молодым голкипером в истории третьего по силе итальянского дивизиона.

В нынешнем сезоне Дзенти провел семь матчей в чемпионате, в которых пропустил четыре гола и четыре раза сыграл «на ноль». «Джана Эрминио» имеет в своем активе 11 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что сам Дзенти мечтает о вызове в сборную Украины и сообщал ранее, что будет играть за «сине-желтую» команду, если получит приглашение. Мать Александра – украинка, переехавшая в Италию. Отец голкипера – итальянец.

Дзенти присоединился к «Джана Эрминио» в июле нынешнего года и договорился о сотрудничестве на два сезона. Трансферная стоимость голкипера составляет 50 тысяч евро.