Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Талантливый голкипер из чемпионата Италии мечтает играть за сборную Украины
Италия
20 октября 2025, 14:51 |
1111
0

Талантливый голкипер из чемпионата Италии мечтает играть за сборную Украины

18-летний Александр Дзенти стал самым молодым вратарем в истории Серии C

20 октября 2025, 14:51 |
1111
0
Талантливый голкипер из чемпионата Италии мечтает играть за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Дзенти

В воскресенье, 19 ноября, состоялся матч группы А в итальянской Серии С, в котором встретились «Про Верчелли» и «Джана Эрминио». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 0:0.

В составе гостей с первых минут вышел на поле голкипер украинского происхождения Александр Дзенти, который оставил свои ворота в неприкосновенности.

Известный скаут Алекс Великих сообщил в социальных сетях, что 18-летний футболист еще в сентябре дебютировал за первую команду и установил новое достижение – стал самым молодым голкипером в истории третьего по силе итальянского дивизиона.

В нынешнем сезоне Дзенти провел семь матчей в чемпионате, в которых пропустил четыре гола и четыре раза сыграл «на ноль». «Джана Эрминио» имеет в своем активе 11 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что сам Дзенти мечтает о вызове в сборную Украины и сообщал ранее, что будет играть за «сине-желтую» команду, если получит приглашение. Мать Александра – украинка, переехавшая в Италию. Отец голкипера – итальянец.

Дзенти присоединился к «Джана Эрминио» в июле нынешнего года и договорился о сотрудничестве на два сезона. Трансферная стоимость голкипера составляет 50 тысяч евро.

По теме:
Довбик попал в рейтинг самых высокооплачиваемых атакующих игроков Серии А
Долго не уступали. Ювентус разрушил успешную серию в чемпионате Италии
Итальянский гранд в ближайшее время может сменить тренера. Есть кандидат
чемпионат Италии по футболу Серия C сборная Украины по футболу
Николай Титюк Источник: Facebook
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Футбол | 20 октября 2025, 14:35 9
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле

Сумма значительно меньше той, которую хочет получить Ефим

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20 октября 2025, 07:02 1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»

Экс-футболист «Динамо» – о том, как о нем отзывался Йожеф Сабо

Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Бокс | 20.10.2025, 08:02
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Революция в футболе. Правило офсайда могут изменить перед чемпионатом мира
Футбол | 20.10.2025, 15:47
Революция в футболе. Правило офсайда могут изменить перед чемпионатом мира
Революция в футболе. Правило офсайда могут изменить перед чемпионатом мира
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Футбол | 19.10.2025, 20:01
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
18.10.2025, 17:24
Баскетбол
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
18.10.2025, 09:53 3
Война
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 6
Футбол
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
18.10.2025, 23:35 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем