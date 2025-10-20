ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Челси возглавил сборную Швеции

Английский специалист Грэм Поттер возглавил сборную Швеции. Об этом сообщает местная футбольная ассоциация.

Срок соглашения между шведской футбольной ассоциацией и 50-летним специалистом не разглашается.

Перед Поттером поставлена цель вывести Швецию на чемпионат мира 2026 года. После четырех туров группового этапа шведы набрали лишь один балл. У руля команды Грэм заменил Йона Даля Томассона.

Самыми известными клубами, с которыми Грэм Поттер работал на клубном уровне, являются «Челси», «Брайтон» и «Вест Хэм».

Ранее было названо имя возможного преемника Томассона на посту тренера сборной Швеции.