ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Челси возглавил сборную Швеции
Грэм Поттер возглавил шведскую национальную команду
Английский специалист Грэм Поттер возглавил сборную Швеции. Об этом сообщает местная футбольная ассоциация.
Срок соглашения между шведской футбольной ассоциацией и 50-летним специалистом не разглашается.
Перед Поттером поставлена цель вывести Швецию на чемпионат мира 2026 года. После четырех туров группового этапа шведы набрали лишь один балл. У руля команды Грэм заменил Йона Даля Томассона.
Самыми известными клубами, с которыми Грэм Поттер работал на клубном уровне, являются «Челси», «Брайтон» и «Вест Хэм».
Ранее было названо имя возможного преемника Томассона на посту тренера сборной Швеции.
Graham Potter är herrlandslagets nya förbundskapten 🇸🇪— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 20, 2025
🗞️ https://t.co/Xevu92RlZG pic.twitter.com/0zHiSg2o1X
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Молодежный чемпионат мира U-20 завершился в Чили
Легенда клуба – о матче против «Самсунспора»