  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Челси возглавил сборную Швеции
20 октября 2025, 10:50 | Обновлено 20 октября 2025, 10:51
Грэм Поттер возглавил шведскую национальную команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Английский специалист Грэм Поттер возглавил сборную Швеции. Об этом сообщает местная футбольная ассоциация.

Срок соглашения между шведской футбольной ассоциацией и 50-летним специалистом не разглашается.

Перед Поттером поставлена цель вывести Швецию на чемпионат мира 2026 года. После четырех туров группового этапа шведы набрали лишь один балл. У руля команды Грэм заменил Йона Даля Томассона.

Самыми известными клубами, с которыми Грэм Поттер работал на клубном уровне, являются «Челси», «Брайтон» и «Вест Хэм».

Ранее было названо имя возможного преемника Томассона на посту тренера сборной Швеции.

Грэм Поттер сборная Швеции по футболу назначение тренера
Даниил Кирияка Источник
MaximusOne
Та їм хіба що Гарі Поттер допоможе.
Ответить
0
Victor673256ua
Попри невдалий виступ у групі, шведи будуть серйозним суперником у плей-оф
Ответить
0
