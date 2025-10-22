Источник: клуб УПЛ указал на дверь футболисту из-за его проблем с ТЦК

В начале сезона УПЛ 2025/26 «Кудровка» расторгла контракт с украинским защитником Романом Гагуном.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, причиной такого решения стало то, что украинского футболиста забрало ТЦК, но впоследствии выяснилось, что основания для отсрочки у него все же есть.

Отмечается, что с Гагуном «Кудровка» расторгла контракт в одностороннем порядке. Сейчас футболист играет в Первой лиге за «ФСК Мариуполь».

32-летний правый защитник выступал за «Кудровку» с зимы 2024 года, куда он перешел из ровенского «Вереса».