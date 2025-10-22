Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: клуб УПЛ указал на дверь футболисту из-за его проблем с ТЦК
Украина. Премьер лига
Источник: клуб УПЛ указал на дверь футболисту из-за его проблем с ТЦК

Роман Гагун покинул «Кудровку» и перешел в ФСК «Мариуполь»

ФК Кудровка. Роман Гагун

В начале сезона УПЛ 2025/26 «Кудровка» расторгла контракт с украинским защитником Романом Гагуном.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, причиной такого решения стало то, что украинского футболиста забрало ТЦК, но впоследствии выяснилось, что основания для отсрочки у него все же есть.

Отмечается, что с Гагуном «Кудровка» расторгла контракт в одностороннем порядке. Сейчас футболист играет в Первой лиге за «ФСК Мариуполь».

32-летний правый защитник выступал за «Кудровку» с зимы 2024 года, куда он перешел из ровенского «Вереса».

ФСК Мариуполь Роман Гагун
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
Mr.Frost
погана репутація тепер буде у кудрівки
