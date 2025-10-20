Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван наиболее вероятный кандидат на должность тренера Ноттингема
Англия
20 октября 2025, 08:21 |
458
0

Назван наиболее вероятный кандидат на должность тренера Ноттингема

Сначала в отставку отправили Нуну Эшпириту Санту, а после – Анге Постекоглу

20 октября 2025, 08:21 |
458
0
Назван наиболее вероятный кандидат на должность тренера Ноттингема
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Шон Дайч

Английский клуб «Ноттингем Форест» во второй раз в сезоне-2025/26 остался без главного тренера.

Сначала в отставку отправили Нуну Эшпириту Санту, а после – Анге Постекоглу.

Согласно данным инсайдера Дэвида Орнштейна, основным кандидатом на вакантное тренерское кресло на данный момент является Шон Дайч. Боссы «лесников» считают, что 54-летний специалист прекрасно впишется в команду в сложившейся ситуации. Последним местом работы английского специалиста был «Эвертон».

Кандидатура итальянского специалиста Роберто Манчини кажется, по словам журналиста, маловероятной.

«Ноттингем Форест» после 8 матчей национального первенства занимает 18-е место в турнирной таблице, в активе команды 5 очков.

По теме:
Тренер Ливерпуля Слот высказался о поводах для беспокойства
Гвардиола объяснил прогресс Манчестер Сити
Сандерленд установил исторический клубный рекорд
Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу тренеры Шон Дайч
Оксана Баландина Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?
Футбол | 19 октября 2025, 12:19 5
Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?
Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?

Виктор Близниченко договорился о сотрудничестве с грузинским «Торпедо» Кутаиси

Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Футбол | 19 октября 2025, 12:51 3
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры

Аргентинский вингер полностью сконцентрирован на проекте «Интер Майами»

Лидер Динамо рассекретил, что было в раздевалке Динамо после фиаско от Зари
Футбол | 20.10.2025, 04:42
Лидер Динамо рассекретил, что было в раздевалке Динамо после фиаско от Зари
Лидер Динамо рассекретил, что было в раздевалке Динамо после фиаско от Зари
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Очень странно, что такой игрок не выиграл Золотой мяч»
Футбол | 20.10.2025, 08:22
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Очень странно, что такой игрок не выиграл Золотой мяч»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Очень странно, что такой игрок не выиграл Золотой мяч»
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 20.10.2025, 06:23
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
18.10.2025, 23:37 3
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 8
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем