Назван наиболее вероятный кандидат на должность тренера Ноттингема

Английский клуб «Ноттингем Форест» во второй раз в сезоне-2025/26 остался без главного тренера.

Сначала в отставку отправили Нуну Эшпириту Санту, а после – Анге Постекоглу.

Согласно данным инсайдера Дэвида Орнштейна, основным кандидатом на вакантное тренерское кресло на данный момент является Шон Дайч. Боссы «лесников» считают, что 54-летний специалист прекрасно впишется в команду в сложившейся ситуации. Последним местом работы английского специалиста был «Эвертон».

Кандидатура итальянского специалиста Роберто Манчини кажется, по словам журналиста, маловероятной.

«Ноттингем Форест» после 8 матчей национального первенства занимает 18-е место в турнирной таблице, в активе команды 5 очков.