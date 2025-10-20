Назван наиболее вероятный кандидат на должность тренера Ноттингема
Английский клуб «Ноттингем Форест» во второй раз в сезоне-2025/26 остался без главного тренера.
Сначала в отставку отправили Нуну Эшпириту Санту, а после – Анге Постекоглу.
Согласно данным инсайдера Дэвида Орнштейна, основным кандидатом на вакантное тренерское кресло на данный момент является Шон Дайч. Боссы «лесников» считают, что 54-летний специалист прекрасно впишется в команду в сложившейся ситуации. Последним местом работы английского специалиста был «Эвертон».
Кандидатура итальянского специалиста Роберто Манчини кажется, по словам журналиста, маловероятной.
«Ноттингем Форест» после 8 матчей национального первенства занимает 18-е место в турнирной таблице, в активе команды 5 очков.
🚨 Sean Dyche emerging as leading contender to become Nottingham Forest boss. Edu + Syrianos driving #NFFC process - 54yo deemed strong fit for squad, club, situation. Mancini looking unlikely, Silva set to stay at #FFC. W/ @JamesHorncastle @TheAthleticFC https://t.co/73JcXmODct— David Ornstein (@David_Ornstein) October 19, 2025
