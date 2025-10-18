Наставником Зинченко в Ноттингем Форест может стать экс-тренер зенита

Клуб Ноттингем Форест сразу после поражения команды в матче АПЛ против Челси 0:3 объявил об увольнении наставника Анже Постекоглу, который не успел поработать в клубе и два месяца.

Руководство «лесников» уже выбрало следующего наставника. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Ноттингем Форест» официально обратился к Роберто Манчини после увольнения Постекоглу. Манчини пока не сообщил о своих планах, поскольку переговоры только начались.

Шон Дайч остается еще одним кандидатом в списке «Ноттингема».

Манчини выигрывал АПЛ вместе с «Манчестер Сити», тренировал «Интер», а затем продался за рубли и уехал возглавлять «зенит».