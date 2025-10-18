Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
18 октября 2025, 20:08
1

Наставником Зинченко в Ноттингем Форест может стать экс-тренер зенита

Роберто Манчини может вернуться в АПЛ

Наставником Зинченко в Ноттингем Форест может стать экс-тренер зенита
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Клуб Ноттингем Форест сразу после поражения команды в матче АПЛ против Челси 0:3 объявил об увольнении наставника Анже Постекоглу, который не успел поработать в клубе и два месяца.

Руководство «лесников» уже выбрало следующего наставника. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Ноттингем Форест» официально обратился к Роберто Манчини после увольнения Постекоглу. Манчини пока не сообщил о своих планах, поскольку переговоры только начались.

Шон Дайч остается еще одним кандидатом в списке «Ноттингема».

Манчини выигрывал АПЛ вместе с «Манчестер Сити», тренировал «Интер», а затем продался за рубли и уехал возглавлять «зенит».

По теме:
Манчестер Сити – Эвертон – 2:0. 90 минут от Миколенко. Видео голов, обзор
Не остановили Холланда. Названа оценка Миколенко за поединок с Ман Сити
Ман Сити с дублем Холанда догоняет Арсенал, 6 голов Борнмута и Пэлас
Роберто Манчини Ноттингем Форест отставка Английская Премьер-лига Александр Зинченко Ангелос Постекоглу назначение тренера
