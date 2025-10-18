Наставником Зинченко в Ноттингем Форест может стать экс-тренер зенита
Роберто Манчини может вернуться в АПЛ
Клуб Ноттингем Форест сразу после поражения команды в матче АПЛ против Челси 0:3 объявил об увольнении наставника Анже Постекоглу, который не успел поработать в клубе и два месяца.
Руководство «лесников» уже выбрало следующего наставника. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Ноттингем Форест» официально обратился к Роберто Манчини после увольнения Постекоглу. Манчини пока не сообщил о своих планах, поскольку переговоры только начались.
Шон Дайч остается еще одним кандидатом в списке «Ноттингема».
Манчини выигрывал АПЛ вместе с «Манчестер Сити», тренировал «Интер», а затем продался за рубли и уехал возглавлять «зенит».
🚨🌳 Nottingham Forest made formal approach with Roberto Mancini after Postecoglou got sacked.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2025
Mancini hasn’t given any indication on his plans yet as talks have just started, as @JPercyTelegraph reported.
Sean Dyche remains another candidate on #NFFC shortlist. pic.twitter.com/8KQSUJ1txm
