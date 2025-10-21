Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 00:28 |
316
1

Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине

Артем выделил «Кривбасс» Патрика ван Леувена

21 октября 2025, 00:28 |
316
1 Comments
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
УАФ. Артем Федецкий

Известный украинский экс-футболист Артем Федецкий рассказал, какая команда УПЛ его больше всего удивляет.

«Хочу отметить главного тренера Кривбасса – он заслуживает комплимента. Все матчи, которые я видел с участием его команды, производят очень приятное впечатление. Открытый, зрелищный футбол – именно такой нравится болельщикам». У игроков Кривбасса с каждой игрой заметен прогресс и все более высокий уровень. Могу сказать только хорошие слова и пожелать еще больше таких ярких поединков», – сказал Федецкий.

«Кривбасс» завершил девятый тур лидером турнирной таблицы УПЛ, опережая «Шахтер» на одно очко, а «Динамо» – на два.

По теме:
БАРТУЛОВИЧ: «Сегодня была неприятная потеря очков»
Сторчоус прокомментировал свой гол в ворота Металлиста 1925
БАРАНОВ: Если перед игрой кто-то сказал, что будет 1:1, мы были бы довольны
Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артем Федецкий
Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

80 миллионов евро. Ливерпуль намерен подписать полузащитника Реала
Футбол | 20 октября 2025, 23:48 0
80 миллионов евро. Ливерпуль намерен подписать полузащитника Реала
80 миллионов евро. Ливерпуль намерен подписать полузащитника Реала

Внимание английского гранда привлекает Эдуардо Камавинга

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20 октября 2025, 07:02 2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»

Экс-футболист «Динамо» – о том, как о нем отзывался Йожеф Сабо

Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 20.10.2025, 06:23
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Бокс | 20.10.2025, 08:02
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Эксперт: «Если тренер Динамо хочет всех высмеять... У них 5 ничьих подряд»
Футбол | 20.10.2025, 18:59
Эксперт: «Если тренер Динамо хочет всех высмеять... У них 5 ничьих подряд»
Эксперт: «Если тренер Динамо хочет всех высмеять... У них 5 ничьих подряд»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
Кривбасс чемпион!
Ответить
0
Популярные новости
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 26
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 4
Бокс
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 35
Футбол
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 6
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем