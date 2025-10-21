Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Артем выделил «Кривбасс» Патрика ван Леувена
Известный украинский экс-футболист Артем Федецкий рассказал, какая команда УПЛ его больше всего удивляет.
«Хочу отметить главного тренера Кривбасса – он заслуживает комплимента. Все матчи, которые я видел с участием его команды, производят очень приятное впечатление. Открытый, зрелищный футбол – именно такой нравится болельщикам». У игроков Кривбасса с каждой игрой заметен прогресс и все более высокий уровень. Могу сказать только хорошие слова и пожелать еще больше таких ярких поединков», – сказал Федецкий.
«Кривбасс» завершил девятый тур лидером турнирной таблицы УПЛ, опережая «Шахтер» на одно очко, а «Динамо» – на два.
