Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»

Легендарный футболист, а затем тренер «Динамо» Александр Хацкевич 19 октября отпраздновал свой 52-й день рождения. По этому поводу именинника поздравил президент «Динамо» Игорь Суркис.

«Позвольте выразить вам от имени ФК «Динамо» (Киев) и от себя лично самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения.

Вы оставили яркий след в истории киевского «Динамо» как игрок, а позже – как тренер. Вы были бесспорным лидером украинского футбола во времена, когда командой руководил легендарный Валерий Лобановский. При вашем непосредственном участии «Динамо» достигло значительных успехов в еврокубках, дойдя сначала до четвертьфинала, а позже до полуфинала Лиги чемпионов.

Вы завоевали сердца миллионов болельщиков, которые восхищались вашей филигранной и яркой игрой на поле. Благодаря своим незаурядным профессиональным и человеческим качествам вы в течение долгого времени были незаменимым игроком в той звездной команде, которую без вас было невозможно представить.

Выбрав тренерский путь после завершения игровой карьеры, вы стали образцом и примером для подражания для молодых поколений футболистов, ведь всегда ставили перед собой только самые высокие цели и знали, как их достичь.

В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, семейного уюта, согласия и благополучия. Пусть удача сопровождает вас во всех ваших делах, а неисчерпаемая энергия и жизненный оптимизм придают сил и вдохновения», – отметил Суркис.