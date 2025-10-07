Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому

ФК Динамо. Александр Шовковский

Легендарный футболист «Динамо» Александр Хацкевич признался, что ему жаль наставника киевлян Александра Шовковского из-за ситуации, сложившейся в клубе.

«В чемпионате команда сейчас идет на втором месте. Да, есть неудачная серия. То, что киевляне проиграли Кристал Пэлас... Ну, да этот английский клуб – один из фаворитов Лиги конференций.

Просто не нужно говорить, что мы вышли в Лигу конференций, чтобы набираться опыта. Если так посмотреть, то ребята уже лет пять набираются опыта в еврокубках, а результата нет. Надо реально оценивать возможности команды, с которой сейчас работает Александр Владимирович. Мне сейчас его даже жаль, что он попал в такую ситуацию», – сказал Хацкевич.

Ранее Бывший футболист и тренер «Динамо» Александр Хацкевич высказался о дальнейших перспективах Александра Шовковского в клубе.

Александр Хацкевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
