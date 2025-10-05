Александр Хацкевич рассказал, кто должен сейчас тренировать Динамо

Бывший футболист и тренер «Динамо» Александр Хацкевич высказался о дальнейших перспективах Александра Шовковского в клубе после поражения в Лиге конференций.

«Понятно, что Динамо всегда будет находиться под микроскопом, а любые неудачи воспринимаются болезненно и не вселяют уверенности в будущее. Но я не думаю, что нужно делать какие-то кардинальные изменения в тренерском плане – пусть Александр Владимирович работает. Следует запастись терпением и верить, что все в Динамо будет хорошо», – сказал Хацкевич.

«Динамо» и «Кристал Пэлас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.