Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр Хацкевич рассказал, кто должен сейчас тренировать Динамо
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 00:41 |
417
0

Александр Хацкевич рассказал, кто должен сейчас тренировать Динамо

Александр не советует менять тренера Шовковского

05 октября 2025, 00:41 |
417
0
Александр Хацкевич рассказал, кто должен сейчас тренировать Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший футболист и тренер «Динамо» Александр Хацкевич высказался о дальнейших перспективах Александра Шовковского в клубе после поражения в Лиге конференций.

«Понятно, что Динамо всегда будет находиться под микроскопом, а любые неудачи воспринимаются болезненно и не вселяют уверенности в будущее. Но я не думаю, что нужно делать какие-то кардинальные изменения в тренерском плане – пусть Александр Владимирович работает. Следует запастись терпением и верить, что все в Динамо будет хорошо», – сказал Хацкевич.

«Динамо» и «Кристал Пэлас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.

По теме:
Динамо – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Слот объяснил свои решения и неудачный результат в матче с Челси
Александр АНТОНЕНКО: «Трудно это понять. Есть человечность, наверное…»
Динамо Киев Кристал Пэлас пресс-конференция Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас Александр Шовковский Александр Хацкевич
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре клуба АПЛ следят за игроком Шахтера. Среди них – гранд
Футбол | 04 октября 2025, 21:17 14
Четыре клуба АПЛ следят за игроком Шахтера. Среди них – гранд
Четыре клуба АПЛ следят за игроком Шахтера. Среди них – гранд

Марлон Гомес интересен на Туманном Альбионе, но также за ним продолжают следить и в Германии

Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Футбол | 04 октября 2025, 05:39 6
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо

Александр выделил экс-игроков «бело-синих»

Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Футбол | 04.10.2025, 07:39
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Реал победил Вильярреал в Мадриде и сместил Барселону на второе место
Футбол | 04.10.2025, 23:58
Реал победил Вильярреал в Мадриде и сместил Барселону на второе место
Реал победил Вильярреал в Мадриде и сместил Барселону на второе место
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Бокс | 04.10.2025, 04:23
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, как победить Усика? Это единственный вариант»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, как победить Усика? Это единственный вариант»
03.10.2025, 03:38
Бокс
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
03.10.2025, 14:44 2
Футбол
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 15
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
03.10.2025, 05:30
Бокс
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
03.10.2025, 12:00 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем