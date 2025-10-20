Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Тернер «горняков» поздравил «сине-желтых» с победой над Азербайджаном
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран высказался о сборной Украины и поздравил с победой в недавнем матче с Азербайджаном.
– Хочу спросить о сборной Украины. Вы были на трибунах в Варшаве, видели матч. Каково ваше отношение к национальной команде?
– Прежде всего для меня это непросто, потому что я также очень уважаю сборную Азербайджана. В то же время я работаю здесь и чувствую себя частью украинского народа. Я поддерживал Украину в том матче. Горжусь своими игроками, они очень хорошо сыграли против Исландии, против Азербайджана.
Также хочу поздравить Реброва – он проделал замечательную работу. Он может вывести команду на чемпионат мира. Я – болельщик сборной Украины. Они показали очень хорошую игру. Действительно, сейчас им непросто, потому что каждый день они путешествуют, играют в другой стране. Это очень сложно эмоционально. Но я искренне уважаю своих игроков и всех украинских футболистов. У вас очень хорошая команда. Посмотрим, что будет до плей-офф.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему заменил Ефима Коноплю в матче с Азербайджаном.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-футболист «Динамо» – о том, как о нем отзывался Йожеф Сабо
Денис Олейник договорился о сотрудничестве с финским СИК