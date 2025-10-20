Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
20 октября 2025, 22:34
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран высказался о сборной Украины и поздравил с победой в недавнем матче с Азербайджаном.

– Хочу спросить о сборной Украины. Вы были на трибунах в Варшаве, видели матч. Каково ваше отношение к национальной команде?

– Прежде всего для меня это непросто, потому что я также очень уважаю сборную Азербайджана. В то же время я работаю здесь и чувствую себя частью украинского народа. Я поддерживал Украину в том матче. Горжусь своими игроками, они очень хорошо сыграли против Исландии, против Азербайджана.

Также хочу поздравить Реброва – он проделал замечательную работу. Он может вывести команду на чемпионат мира. Я – болельщик сборной Украины. Они показали очень хорошую игру. Действительно, сейчас им непросто, потому что каждый день они путешествуют, играют в другой стране. Это очень сложно эмоционально. Но я искренне уважаю своих игроков и всех украинских футболистов. У вас очень хорошая команда. Посмотрим, что будет до плей-офф.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему заменил Ефима Коноплю в матче с Азербайджаном.

Сторчоус прокомментировал свой гол в ворота Металлиста 1925
БАРАНОВ: Если перед игрой кто-то сказал, что будет 1:1, мы были бы довольны
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
