Нико Пас стал в один ряд с Винисиусом и Диасом в сезоне 2025/26
Молодой аргентинец стал одним из героев встречи Комо – Ювентус
Нико Пас стал в один ряд с Винисиусом и Луисом Диасом в сезоне 2025/26.
В матче 7-го тура итальянской Серии А Комо дома победил Ювентус со счетом 2:0.
Голом и результативной передачей в составе победителей отличился Нико Пасс.
Теперь в активе молодого аргентинца 4 гола и 4 ассиста в чемпионате Италии сезона 2025/26. Пас стал первым в текущей кампании Серии А, достигшим 4+ голов и 4+ результативных передач.
Если учесть топ-5 европейских чемпионатов, то только двое игроков, кроме Паса, могут похвастаться подобными результатами:
- Винисиус Жуниор (Реал, Ла Лига) – 5+4
- Луис Диас (Бавария, Бундеслига) – 5+4
- Нико Пасс (Комо, Серия А) – 4+4
8 - Nico #Paz has been directly involved in the most goals (8) in the current Serie A campaign: 4 goals & 4 assists. He is one the 3 Top-5 European 25/26 players with at least 4 goals and 4 assists so far, alongside Vinícius Júnior (5G+4A) & Luis Díaz (5G+4A). Noble. #ComoJuve pic.twitter.com/P126apjOlp— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 19, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Шахов отстранен от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо»
9-й тур Украинской Премьер-лиги продлится до понедельника, 20 октября