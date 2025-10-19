Нико Пас стал в один ряд с Винисиусом и Диасом в сезоне 2025/26

Нико Пас стал в один ряд с Винисиусом и Луисом Диасом в сезоне 2025/26.

В матче 7-го тура итальянской Серии А Комо дома победил Ювентус со счетом 2:0.

Голом и результативной передачей в составе победителей отличился Нико Пасс.

Теперь в активе молодого аргентинца 4 гола и 4 ассиста в чемпионате Италии сезона 2025/26. Пас стал первым в текущей кампании Серии А, достигшим 4+ голов и 4+ результативных передач.

Если учесть топ-5 европейских чемпионатов, то только двое игроков, кроме Паса, могут похвастаться подобными результатами:

Винисиус Жуниор (Реал, Ла Лига) – 5+4

Луис Диас (Бавария, Бундеслига) – 5+4

Нико Пасс (Комо, Серия А) – 4+4