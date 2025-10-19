Нико Пас стал в один ряд с Винисиусом и Диасом в сезоне 2025/26

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
19 октября 2025, 16:21 |
195
0

Молодой аргентинец стал одним из героев встречи Комо – Ювентус

Getty Images/Global Images Ukraine

Нико Пас стал в один ряд с Винисиусом и Луисом Диасом в сезоне 2025/26.

В матче 7-го тура итальянской Серии А Комо дома победил Ювентус со счетом 2:0.

Голом и результативной передачей в составе победителей отличился Нико Пасс.

Теперь в активе молодого аргентинца 4 гола и 4 ассиста в чемпионате Италии сезона 2025/26. Пас стал первым в текущей кампании Серии А, достигшим 4+ голов и 4+ результативных передач.

Если учесть топ-5 европейских чемпионатов, то только двое игроков, кроме Паса, могут похвастаться подобными результатами:

  • Винисиус Жуниор (Реал, Ла Лига) – 5+4
  • Луис Диас (Бавария, Бундеслига) – 5+4
  • Нико Пасс (Комо, Серия А) – 4+4
По теме:
Милан – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сенсация в Италии. Комо шокировал Ювентус и поднялся на пятое место в лиге
Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Парма назвали составы на матч Серии А
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Комментарии
