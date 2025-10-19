Украина. Премьер лига19 октября 2025, 14:27 | Обновлено 19 октября 2025, 14:28
116
0
Битва соседей в таблице. Известны составы Вереса и Александрии на матч УПЛ
Поединок начнется 19 октября в 15:30
19 октября на стадионе «Авангард» в Ровно состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» и «Александрия».
Поединок обслужит арбитр София Причина, начало матча – в 15:30.
За час до стартового свистка оба тренера определились с основными составами на игру.
В турнирной таблице команды располагаются рядом: «Верес» – 12-й (восемь очков), «Александрия» – 13-я (сем баллов).
Стартовые составы команд на матч «Верес» – «Александрия»
