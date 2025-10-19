Битва соседей в таблице. Известны составы Вереса и Александрии на матч УПЛ

19 октября на стадионе «Авангард» в Ровно состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» и «Александрия».

Поединок обслужит арбитр София Причина, начало матча – в 15:30.

За час до стартового свистка оба тренера определились с основными составами на игру.

В турнирной таблице команды располагаются рядом: «Верес» – 12-й (восемь очков), «Александрия» – 13-я (сем баллов).

Стартовые составы команд на матч «Верес» – «Александрия»