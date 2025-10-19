Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч 9-го тура чемпионата Украины Верес – Александрия
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 09:11 | Обновлено 19 октября 2025, 09:15
16
0

Где смотреть онлайн матч 9-го тура чемпионата Украины Верес – Александрия

Поединок Премьер-лиги состоится 19 жовтня в 15:30 по киевскому времени

19 октября 2025, 09:11 | Обновлено 19 октября 2025, 09:15
16
0
Где смотреть онлайн матч 9-го тура чемпионата Украины Верес – Александрия
УПЛ

В воскресенье, 19 октября, состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Александрия».

Команды сыграют в городе Ровно на стадионе «Авангард».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок обслужит София Причина, стартовый свисток прозвучит в 15:30.

В турнирной таблице клубы находятся рядом: «Верес» – 12-й (восемь очков), «Александрия» – 13-я (семь баллов).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Звал в УПЛ? Легионер Карпат общается со звездой Манчестер Сити
Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок с Динамо стал юбилейным для Игоря Пердуты
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Верес - Александрия где смотреть
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Футбол | 18 октября 2025, 19:55 140
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего

«Волки» продолжают свою беспроигрышную серию против Шахтёра

Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение
Футбол | 19 октября 2025, 08:15 2
Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение
Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение

Вроде после 7 поражений в 8 матчах задуматься об этом и пора, но не все так просто…

Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Футбол | 18.10.2025, 18:49
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Футбол | 18.10.2025, 23:37
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Бенефис Месси. Интер Майами с хет-триком Лео разбил Нэшвилл в MLS
Футбол | 19.10.2025, 08:57
Бенефис Месси. Интер Майами с хет-триком Лео разбил Нэшвилл в MLS
Бенефис Месси. Интер Майами с хет-триком Лео разбил Нэшвилл в MLS
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
17.10.2025, 08:22 16
Футбол
Формула-1. Гран-при США. Результаты, расписание и прогноз на этап
Формула-1. Гран-при США. Результаты, расписание и прогноз на этап
17.10.2025, 12:55 3
Авто/мото
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
18.10.2025, 07:02 7
Футбол
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем