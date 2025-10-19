Где смотреть онлайн матч 9-го тура чемпионата Украины Верес – Александрия

В воскресенье, 19 октября, состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Александрия».

Команды сыграют в городе Ровно на стадионе «Авангард».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок обслужит София Причина, стартовый свисток прозвучит в 15:30.

В турнирной таблице клубы находятся рядом: «Верес» – 12-й (восемь очков), «Александрия» – 13-я (семь баллов).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

