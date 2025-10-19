Где смотреть онлайн матч 9-го тура чемпионата Украины Верес – Александрия
Поединок Премьер-лиги состоится 19 жовтня в 15:30 по киевскому времени
В воскресенье, 19 октября, состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Александрия».
Команды сыграют в городе Ровно на стадионе «Авангард».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок обслужит София Причина, стартовый свисток прозвучит в 15:30.
В турнирной таблице клубы находятся рядом: «Верес» – 12-й (восемь очков), «Александрия» – 13-я (семь баллов).
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
