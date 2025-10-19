ФОТО. Криштиану Роналду подписался на известного блогера

Криштиану Роналду подписался на американского блогера IShowSpeed в Instagram.

Фанаты дождались – португальская легенда Криштиану Роналду официально подписался на знаменитого стримера IShowSpeed, который уже несколько лет открыто называет себя главным фанатом Роналду.

Этот момент стал настоящим праздником для фан-сообществ обоих – видео и скриншоты подписки мгновенно разлетелись по соцсетям, собрав сотни тысяч лайков.

Speed, известный своими эмоциональными реакциями и криками «SIUUU!» на стримах, уже не раз встречался с Роналду вживую, но теперь их связь стала «официальной» – CR7 не только нажал кнопку «Follow», но и опубликовал совместное видео в сторис.

Поклонники шутят: «Мы сделали правильного человека знаменитым», «Наконец-то! Speed может спокойно спать».

Теперь подписка от Роналду – одно из самых обсуждаемых событий дня в футбольном Instagram.