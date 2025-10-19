Рио Фердинанд: «Я не говорил о раке жены. В футболе царила альфа-среда»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд рассказал, почему его поколение футболистов не могло открыто говорить о депрессии и личных трагедиях – и как сейчас он сам стал «журналистом» в WhatsApp-группе бывших игроков клуба.

В недавнем подкасте Уэйн Руни признался Фердинанду, что скрывал проблемы с алкоголем и внутренние страхи, а Рио отметил: «Это заложено в мужчинах – не говорить».

Руни также затронул смерть первой жены Фердинанда, Ребекки, умершей от рака в 2015 году. Он признался, что в раздевалке «МЮ» об этом почти не говорили. «Почему мы не сделали больше, чтобы ты мог с нами поговорить?» – спросил Руни.

Фердинанд ответил: «Я не хотел мешать команде, вносить негатив. Это был альфа-мир, где ты не можешь быть «тем парнем», который делится болью. Тогда у меня просто не было этих навыков».

Сейчас Рио ведёт собственное интервью-шоу Rio Meets, где бывшие и действующие футболисты откровенно говорят о жизни и карьере. Среди гостей – Стивен Джеррард, Уэйн Руни, Майкл Оуэн. Разговор с Руни стал одним из самых личных: «Я был поражен тем, насколько он откровенен. Мы прожили рядом десять лет, но я не знал половины того, через что он проходил».

В интервью со Стивеном Джеррардом Фердинанд обсудил провалы сборной Англии 2000-х. «Мы были эгоистичными. Каждый хотел побеждать со своим клубом – у Фергюсона, Венгера, Моуринью. Из-за этого в сборной не было единства», – говорит Рио.

Он добавил, что Гарет Саутгейт смог изменить атмосферу, а социальные сети сегодня помогают игрокам быть ближе.

Фердинанд признался, что его поколение не могло бы открыто говорить о ментальном здоровье: «Если бы кто-то сказал: «Я в депрессии, мне нужно время», – из этого сделали бы сенсацию. Нас бы просто уничтожили. Но если бы мы могли быть откровеннее, я уверен – команды стали бы сильнее».

Фердинанд рассказал, что Криштиану Роналду шутит над ним: «Он написал: «Теперь я не могу много говорить в чате ‘Юнайтед’, потому что там Рио-журналист!»».

Мечта Фердинанда – интервью с Лионелем Месси и Зинедином Зиданом: «Они феноменальны и при этом остаются загадкой. Я хочу понять, какие они на самом деле».

Фердинанд осторожно оценивает работу Рубена Аморима: «Статистика внушает оптимизм, но пока я не вижу уверенности. Нужно больше прямоты в игре, решительности и игроков на своих позициях».

Сегодня Рио живет в Дубае с женой Кейт и детьми, делает подкасты и говорит: «Теперь футболисты наконец могут сами рассказывать свои истории. Мое поколение не имело такого шанса».