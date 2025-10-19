Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рио Фердинанд: «Я не говорил о раке жены. В футболе царила альфа-среда»
Другие новости
19 октября 2025, 03:06 |
18
0

Рио Фердинанд: «Я не говорил о раке жены. В футболе царила альфа-среда»

Рио Фердинанд дал обширное интервью изданию The Times

19 октября 2025, 03:06 |
18
0
Рио Фердинанд: «Я не говорил о раке жены. В футболе царила альфа-среда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд рассказал, почему его поколение футболистов не могло открыто говорить о депрессии и личных трагедиях – и как сейчас он сам стал «журналистом» в WhatsApp-группе бывших игроков клуба.

В недавнем подкасте Уэйн Руни признался Фердинанду, что скрывал проблемы с алкоголем и внутренние страхи, а Рио отметил: «Это заложено в мужчинах – не говорить».

Руни также затронул смерть первой жены Фердинанда, Ребекки, умершей от рака в 2015 году. Он признался, что в раздевалке «МЮ» об этом почти не говорили. «Почему мы не сделали больше, чтобы ты мог с нами поговорить?» – спросил Руни.

Фердинанд ответил: «Я не хотел мешать команде, вносить негатив. Это был альфа-мир, где ты не можешь быть «тем парнем», который делится болью. Тогда у меня просто не было этих навыков».

Сейчас Рио ведёт собственное интервью-шоу Rio Meets, где бывшие и действующие футболисты откровенно говорят о жизни и карьере. Среди гостей – Стивен Джеррард, Уэйн Руни, Майкл Оуэн. Разговор с Руни стал одним из самых личных: «Я был поражен тем, насколько он откровенен. Мы прожили рядом десять лет, но я не знал половины того, через что он проходил».

В интервью со Стивеном Джеррардом Фердинанд обсудил провалы сборной Англии 2000-х. «Мы были эгоистичными. Каждый хотел побеждать со своим клубом – у Фергюсона, Венгера, Моуринью. Из-за этого в сборной не было единства», – говорит Рио.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Он добавил, что Гарет Саутгейт смог изменить атмосферу, а социальные сети сегодня помогают игрокам быть ближе.

Фердинанд признался, что его поколение не могло бы открыто говорить о ментальном здоровье: «Если бы кто-то сказал: «Я в депрессии, мне нужно время», – из этого сделали бы сенсацию. Нас бы просто уничтожили. Но если бы мы могли быть откровеннее, я уверен – команды стали бы сильнее».

Фердинанд рассказал, что Криштиану Роналду шутит над ним: «Он написал: «Теперь я не могу много говорить в чате ‘Юнайтед’, потому что там Рио-журналист!»».

Мечта Фердинанда – интервью с Лионелем Месси и Зинедином Зиданом: «Они феноменальны и при этом остаются загадкой. Я хочу понять, какие они на самом деле».

Фердинанд осторожно оценивает работу Рубена Аморима: «Статистика внушает оптимизм, но пока я не вижу уверенности. Нужно больше прямоты в игре, решительности и игроков на своих позициях».

Сегодня Рио живет в Дубае с женой Кейт и детьми, делает подкасты и говорит: «Теперь футболисты наконец могут сами рассказывать свои истории. Мое поколение не имело такого шанса».

По теме:
Артета объяснил победу над Фулхэмом, после которой Арсенал возглавил АПЛ
ФОТО. Девушка Ваната поделилась снимком возлюбленного со звездой Барсы
ВИДЕО. Скандал в Англии: тренер низшей лиги запретил игрокам алкоголь
фото lifestyle Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Стивен Джеррард Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Times
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легионер Шахтера: «Мне не хватало футбола именно со стартовых минут»
Футбол | 19 октября 2025, 02:29 0
Легионер Шахтера: «Мне не хватало футбола именно со стартовых минут»
Легионер Шахтера: «Мне не хватало футбола именно со стартовых минут»

Марлон рад вернуться на футбольное поле

ФОТО. Ассистент Турана после матча показал Ротаню непристойный жест
Футбол | 18 октября 2025, 20:27 16
ФОТО. Ассистент Турана после матча показал Ротаню непристойный жест
ФОТО. Ассистент Турана после матча показал Ротаню непристойный жест

Между Карло Николини и наставником «волков» возник спор

Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Бокс | 18.10.2025, 04:42
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Футбол | 18.10.2025, 18:49
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Футбол | 18.10.2025, 08:14
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 11
Бокс
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
17.10.2025, 12:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем