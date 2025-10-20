В Англии назвали футболиста, который стал кошмаром для Миколенко

18 октября в восьмом туре Английской Премьер-лиги состоялся поединок между «Манчестер Сити» и «Эвертоном»

Местом проведения футбольной дуэли стала арена «Этихад Стедиум». «Манчестер Сити» выиграл матч со счетом 2:0.

После завершения матча британский портал Liverpool Echo написал отзыв об игре украинского фулбека «Эвертона» Виталия Миколенко, который провел полный матч.

«Миколенко не имел много шансов подключаться к атаке. Хотя футболист сборной Украины обычно демонстрирует лучшую игру, когда полностью сосредоточен на обороне. У него был сложный день против вингера «горожан» Савиньо и в итоге его защита посыпалась», – говорится в статье издания.