Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Англии назвали футболиста, который стал кошмаром для Миколенко
Англия
20 октября 2025, 01:02 |
В Англии назвали футболиста, который стал кошмаром для Миколенко

«Эвертон» в последнем матче проиграл «Манчестер Сити»

В Англии назвали футболиста, который стал кошмаром для Миколенко
getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

18 октября в восьмом туре Английской Премьер-лиги состоялся поединок между «Манчестер Сити» и «Эвертоном»

Местом проведения футбольной дуэли стала арена «Этихад Стедиум». «Манчестер Сити» выиграл матч со счетом 2:0.

После завершения матча британский портал Liverpool Echo написал отзыв об игре украинского фулбека «Эвертона» Виталия Миколенко, который провел полный матч.

«Миколенко не имел много шансов подключаться к атаке. Хотя футболист сборной Украины обычно демонстрирует лучшую игру, когда полностью сосредоточен на обороне. У него был сложный день против вингера «горожан» Савиньо и в итоге его защита посыпалась», – говорится в статье издания.

Эвертон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Эвертон
Дмитрий Олейник Источник: Liverpool Echo
Комментарии 1
samird
Ох же ж і йолоп. Посипався він. Тому обидва голи прийшли з протилежного флангу, і Савіньо став автором гольового пасу, коли перейшов на лівий фланг атаки, і робив пас "з під" О'Брайена? Щось останнім часом спортивна журналістика перетворюються на повне лайно. Тупість і хайп, хайп і тупість.
