Нойер превзошел рекорд Мюллера в Бундеслиге
Вратарь Баварии теперь игрок с наибольшим количеством побед в Бундеслиге
Мануэль Нойер превзошел рекорд Томаса Мюллера в Бундеслиге по количеству одержанных побед.
Произошло это в матче 7-го тура, в котором Бавария победила дома Боруссию со счетом 2:1.
Благодаря этой победе Мануэль Нойер теперь имеет 363 победы в 530 матчах Бундеслиги, что стало новым рекордом турнира.
Предыдущее достижение принадлежало Томасу Мюллеру, победившему в 362 матчах.
Рекордсмены Бундеслиги по количеству побед
- 363 – Мануэль Нойер (Германия)
- 362 – Томас Мюллер (Германия)
- 310 – Оливер Кан (Германия)
- 291 – Манфред Кальц (Германия)
- 274 – Роберт Левандовски (Польша)
- 268 – Матс Хуммельс (Германия)
- 250 – Филипп Лам (Германия)
- 249 – Лотарь Матеус (Германия)
- 249 – Зепп Майер (Германия)
- 248 – Клаудио Писарро (Перу)
