Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нойер превзошел рекорд Мюллера в Бундеслиге
Германия
18 октября 2025, 21:42
Нойер превзошел рекорд Мюллера в Бундеслиге

Вратарь Баварии теперь игрок с наибольшим количеством побед в Бундеслиге

Нойер превзошел рекорд Мюллера в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Мануэль Нойер превзошел рекорд Томаса Мюллера в Бундеслиге по количеству одержанных побед.

Произошло это в матче 7-го тура, в котором Бавария победила дома Боруссию со счетом 2:1.

Благодаря этой победе Мануэль Нойер теперь имеет 363 победы в 530 матчах Бундеслиги, что стало новым рекордом турнира.

Предыдущее достижение принадлежало Томасу Мюллеру, победившему в 362 матчах.

Рекордсмены Бундеслиги по количеству побед

  • 363 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 362 – Томас Мюллер (Германия)
  • 310 – Оливер Кан (Германия)
  • 291 – Манфред Кальц (Германия)
  • 274 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 268 – Матс Хуммельс (Германия)
  • 250 – Филипп Лам (Германия)
  • 249 – Лотарь Матеус (Германия)
  • 249 – Зепп Майер (Германия)
  • 248 – Клаудио Писарро (Перу)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
