Саленко отреагировал на очередную потерю очков Динамо в чемпионате

В матче девятого тура УПЛ «Динамо» не смогло выиграть у «Зари» (1:1). Причем, для подопечных Александра Шовковского эта ничья стала пятой кряду в чемпионате.

На такие результаты действующего чемпиона в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua отреагировал бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко.

– Есть такое понятие, как коллектив, и это касается не только футболистов, но и тренерского штаба, – сказал Саленко. – В «Динамо» сейчас этого, к сожалению, нет. Поэтому и нет результата. Все просто.

«Динамо» всегда должно быть «Динамо», и не важно, матч это с «Зарей», «Шахтером» или еще с кем-то. Я, как бывший динамовец, переживаю за команду и хочу, чтобы с «Динамо» считались в Европе, но реноме клуба уже давно потеряно. Как можно не выиграть у «Зари», а до этого еще в четырех матчах чемпионата. Это позор. Без смены главного тренера ситуация у киевлян не улучшится.