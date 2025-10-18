Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саленко отреагировал на очередную потерю очков Динамо в чемпионате
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 21:51 |
796
1

Саленко отреагировал на очередную потерю очков Динамо в чемпионате

Бывший нападающий «бело-синих» считает, что без смены главного тренера у киевлян ничего не получится

18 октября 2025, 21:51 |
796
1 Comments
Саленко отреагировал на очередную потерю очков Динамо в чемпионате
УПЛ

В матче девятого тура УПЛ «Динамо» не смогло выиграть у «Зари» (1:1). Причем, для подопечных Александра Шовковского эта ничья стала пятой кряду в чемпионате.

На такие результаты действующего чемпиона в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua отреагировал бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко.

– Есть такое понятие, как коллектив, и это касается не только футболистов, но и тренерского штаба, – сказал Саленко. – В «Динамо» сейчас этого, к сожалению, нет. Поэтому и нет результата. Все просто.

«Динамо» всегда должно быть «Динамо», и не важно, матч это с «Зарей», «Шахтером» или еще с кем-то. Я, как бывший динамовец, переживаю за команду и хочу, чтобы с «Динамо» считались в Европе, но реноме клуба уже давно потеряно. Как можно не выиграть у «Зари», а до этого еще в четырех матчах чемпионата. Это позор. Без смены главного тренера ситуация у киевлян не улучшится.

По теме:
Известно наказание помощника Турана за непристойный жест Ротаню
«Так сказал Скрипник». Защитник Зори раскрыл секрет удачной игры с Динамо
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко Украинская Премьер-лига Динамо Киев Заря Луганск Александр Шовковский
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Роналду не забил пенальти, но через минуту оформил гол-шедевр
Футбол | 18 октября 2025, 22:32 0
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти, но через минуту оформил гол-шедевр
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти, но через минуту оформил гол-шедевр

Криштиану продемонстрировал высокий уровень техники

Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18 октября 2025, 15:00 28
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Сломать «проклятье Пономарева» Туран уже не сумел, а как будет с «волками» в их логове?

Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Бокс | 18.10.2025, 08:27
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Футбол | 18.10.2025, 07:02
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Футбол | 18.10.2025, 06:44
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
СаШО звісно не геній тренерського цеху, але з таким шлаком і ТОП-тренери нічого не доб'ються...
Ответить
0
Популярные новости
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
17.10.2025, 13:30 38
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 11
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 1
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем