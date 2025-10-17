Алексей ПОЛЯНСКИЙ: «Судьба Динамо решится до конца текущего месяца»

Завтра, 18 октября «Динамо», которое не может выиграть в чемпионате четыре поединка кряду, проведет матч девятого тура УПЛ, в котором встретится с луганской «Зарей».

О том, смогут ли подопечные Александра Шовковского выйти из пике сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник молодежной сборной Украины Алексей Полянский, на счету которого более 200 матчей на профессиональном уровне.

– Киевлянам нужно что-то думать, чтобы выбраться из психологической ямы, поскольку четыре матча без побед не к лицу чемпиону. – сказал Полянский. – У «Динамо» нормальный подбор футболистов. Возможно, тренер не может разобраться в нынешних проблемах коллектива. Что происходит с командой, сказать трудно, не находясь внутри.

«Динамо» всегда билось, а сейчас этого не видно. Три звездочки над эмблемой не каждому дано носить. Может, над этим нужно задуматься некоторым игрокам и опуститься на землю.

Ближайшие три тура («Заря», «Кривбасс», «Шахтер») и кубковый матч против того же «Шахтера» покажут, временные ли это трудности у «бело-синих» или команда посыплется, что собрать к зиме будет трудно.

Напомним, что поединок «Зари» и «Динамо» начнется – в 15:30. Отметим, что после восьми туров киевляне с 16-ю очками занимают второе место в УПЛ, а луганчане, набрав 11 баллов, идут девятыми.