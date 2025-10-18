Ротань дал оценку Полесью после ничьей с Шахтером

Тренер Полесья Руслан Ротань прокомментировал ничью 0:0 в матче чемпионата Украины против Шахтера.

«Была такая борьба и накал, такие эмоции. Должен поблагодарить болельщиков, которые вдохновили нас своей поддержкой. Велетень? У него есть небольшие проблемы, поэтому заменил его. В целом, мне понравилось желание и характер, особенно в игре на оборону. В атаке достойно сыграли первые 30 минут, а вот потом отдали инициативу. Шахтеру нельзя отдавать мяч и инициативу».

«Шахтер никак не может нас обыграть? Это нас не расслабляет, конечно. От матча с Шахтером мы можем многое взять, многое проанализировать и уже готовиться к следующему матчу».

«Сборники? Конечно, непросто, когда много игроков возвращаются из сборных, но мы рады, что столько наших игроков в сборных Украины, мы работаем, чтобы их было больше», – сказал Ротань.