Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шовковский назвал главную причину кризиса Динамо
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 21:46 | Обновлено 18 октября 2025, 21:51
2322
14

Шовковский назвал главную причину кризиса Динамо

Тренер считает, что команда не реализовывает моменты

18 октября 2025, 21:46 | Обновлено 18 октября 2025, 21:51
2322
14 Comments
Шовковский назвал главную причину кризиса Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Тренер Динамо Александр Шовковский считает, что в серии из пяти кряду ничейных результатов вообще и ничьей 0:0 с Зарей в частности виновата плохая реализация моментов.

«Моменты нужно реализовывать – моментов было достаточно и в первом, и во втором тайме. Делали замены, потому что набегались Пихаленок и Волошин. Гол пропустили из-за недостатка концентрации. И там еще там был, на мой взгляд, фол против Шолы, когда судья дал аут в пользу Зари».

«На каждой тренировке в конце отрабатываем завершение атак, но где-то мастерства индивидуального не хватает. И у Волошина, и у Герреро были шансы, но не использовали их. Не используем постоянно свои моменты», – сказал Шовковский.

По теме:
Известно наказание помощника Турана за непристойный жест Ротаню
«Так сказал Скрипник». Защитник Зори раскрыл секрет удачной игры с Динамо
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Динамо Киев Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Александр Шовковский
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРЕСКА: «Это была ошибка, которой можно было избежать»
Футбол | 18 октября 2025, 22:10 0
МАРЕСКА: «Это была ошибка, которой можно было избежать»
МАРЕСКА: «Это была ошибка, которой можно было избежать»

Энцо высказался об удалении в победном матче с «Ноттингем Форест»

Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Футбол | 18 октября 2025, 17:27 97
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо

Подопечные Александра Шовковского в пятый раз подряд теряют очки в УПЛ

Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Бокс | 18.10.2025, 08:27
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Футбол | 17.10.2025, 23:59
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Бокс | 18.10.2025, 08:06
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
ну це ж яка сумна ситуація з реалізацією має бути щоб 5 матчів поспіль не вигравати
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
avk2307
Мы скорее догоним Арсенал и пройдем чемпионат без поражений. В этом году основной соперник очень сдал и можна даже за счет ничьих где то выйти на Чемпионство.
Но такой Шахтер опытное по меркам УПЛ Динамо разложит на молекулы.Динамо 18 летних бразильских  тинейджеров пройти обязаны
Ответить
-1
AK.228
У Динамо кризис!?
700 матчей без поражений 
Ответить
-2
ZANREGENT
Уйди в отставку
Ответить
-2
Показать Скрыть 7 ответов
Популярные новости
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 2
Бокс
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
17.10.2025, 12:20 5
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 213
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем