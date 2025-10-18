Шовковский назвал главную причину кризиса Динамо
Тренер считает, что команда не реализовывает моменты
Тренер Динамо Александр Шовковский считает, что в серии из пяти кряду ничейных результатов вообще и ничьей 0:0 с Зарей в частности виновата плохая реализация моментов.
«Моменты нужно реализовывать – моментов было достаточно и в первом, и во втором тайме. Делали замены, потому что набегались Пихаленок и Волошин. Гол пропустили из-за недостатка концентрации. И там еще там был, на мой взгляд, фол против Шолы, когда судья дал аут в пользу Зари».
«На каждой тренировке в конце отрабатываем завершение атак, но где-то мастерства индивидуального не хватает. И у Волошина, и у Герреро были шансы, но не использовали их. Не используем постоянно свои моменты», – сказал Шовковский.
