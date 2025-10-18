Кейн забил свой 400-й гол в клубной карьере
В составе каких команд отмечался голами английский нападающий?
Гарри Кейн забил свой 400-й гол в клубной карьере.
Произошло это в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария принимает Боруссию из Дортмунда (идет второй тайм).
Очередным своим голом за Баварию отличился Гарри Кейн.
Для англичанина этот гол стал 400-м в его клубной карьере.
Упомянем, в составе каких команд отмечался забитыми мячами Гарри Кейн.
Голы Гарри Кейна за клубы (400)
280 – Тоттенхэм Хотспур
104 – Бавария
9 – Миллуолл
5 – Лейтон Ориент
2 – Лестер Сити
Также напомним, что в активе Кейна 76 голов, забитых за сборную Англии.
