Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн забил свой 400-й гол в клубной карьере
Германия
18 октября 2025, 20:44 |
105
0

Кейн забил свой 400-й гол в клубной карьере

В составе каких команд отмечался голами английский нападающий?

18 октября 2025, 20:44 |
105
0
Кейн забил свой 400-й гол в клубной карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

Гарри Кейн забил свой 400-й гол в клубной карьере.

Произошло это в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария принимает Боруссию из Дортмунда (идет второй тайм).

Очередным своим голом за Баварию отличился Гарри Кейн.

Для англичанина этот гол стал 400-м в его клубной карьере.

Упомянем, в составе каких команд отмечался забитыми мячами Гарри Кейн.

Голы Гарри Кейна за клубы (400)

280 – Тоттенхэм Хотспур
104 – Бавария
9 – Миллуолл
5 – Лейтон Ориент
2 – Лестер Сити

Также напомним, что в активе Кейна 76 голов, забитых за сборную Англии.

По теме:
Гарри Кейн продолжил свою результативную серию до 9 матчей
Бавария – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Байер вплотную приблизился к рекордсменам топ-5 европейских чемпионатов
Боруссия Дортмунд Бундеслига Бавария статистика чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн Бавария - Боруссия Д
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Футбол | 18 октября 2025, 18:31 7
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко

Андрей Шахов отстранен от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо»

Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Футбол | 18 октября 2025, 07:02 6
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер

Жозе хочет подписать Марка-Андре тер Штегена

Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Бокс | 18.10.2025, 08:06
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Гасперини выбрал состав Ромы на суперматч с Интером. Где Довбик?
Футбол | 18.10.2025, 20:49
Гасперини выбрал состав Ромы на суперматч с Интером. Где Довбик?
Гасперини выбрал состав Ромы на суперматч с Интером. Где Довбик?
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Футбол | 18.10.2025, 19:55
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 13
Бокс
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
17.10.2025, 12:20 5
Футбол
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем