Нападающий сборной Украины наконец-то вернулся на поле. Помог выиграть матч
Роман Яремчук восстановился после травмы
Сегодня, 18 октября, состоялся матч чемпионата Греции, в котором сыграли «Ларисса» и «Олимпиакос».
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук наконец восстановился после травмы и был включен в заявку «Олимпиакоса» на эту встречу.
Роман начал матч в запасе и вышел на поле на 73-й минуте. Роман помог команде выиграть этот матч со счетом 2:0.
Это первый выход на поле Яремчука в этом сезоне. Футболист восстановился после травмы и может быть готов к решающим матчам сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.
Чемпионат Греции. 9-й тур, 18 октября.
Ларисса – Олимпиакос – 0:2
Голы: Эль-Кааби, 2, 45 (пен).
+3 🔴⚪️🦁#OlympiacosFC #AELOLY #slgr pic.twitter.com/smfakw6hKk— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 18, 2025
