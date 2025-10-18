Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий сборной Украины наконец-то вернулся на поле. Помог выиграть матч
Греция
18 октября 2025, 19:18 | Обновлено 18 октября 2025, 19:40
807
0

Сегодня, 18 октября, состоялся матч чемпионата Греции, в котором сыграли «Ларисса» и «Олимпиакос».

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук наконец восстановился после травмы и был включен в заявку «Олимпиакоса» на эту встречу.

Роман начал матч в запасе и вышел на поле на 73-й минуте. Роман помог команде выиграть этот матч со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это первый выход на поле Яремчука в этом сезоне. Футболист восстановился после травмы и может быть готов к решающим матчам сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.

Чемпионат Греции. 9-й тур, 18 октября.

Ларисса – Олимпиакос – 0:2
Голы: Эль-Кааби, 2, 45 (пен).

По теме:
Впервые после травмы. Сыграет ли Яремчук: стартовый состав Олимпиакоса
Функционер рассказал о ключевой проблеме сына Мирчи Луческу
ФОТО. Вызывайте пожарных! Жена футболиста сборной Украины зажгла
Олимпиакос Пирей травма Ларисса чемпионат Греции по футболу возвращение Роман Яремчук стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
