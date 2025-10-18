Нападающий сборной Украины наконец-то вернулся на поле. Помог выиграть матч

Сегодня, 18 октября, состоялся матч чемпионата Греции, в котором сыграли «Ларисса» и «Олимпиакос».

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук наконец восстановился после травмы и был включен в заявку «Олимпиакоса» на эту встречу.

Роман начал матч в запасе и вышел на поле на 73-й минуте. Роман помог команде выиграть этот матч со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это первый выход на поле Яремчука в этом сезоне. Футболист восстановился после травмы и может быть готов к решающим матчам сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.

Чемпионат Греции. 9-й тур, 18 октября.

Ларисса – Олимпиакос – 0:2

Голы: Эль-Кааби, 2, 45 (пен).