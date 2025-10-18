Шовковский озвучил основную причину неудач Динамо в последних матчах

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил, почему команда не знает вкуса побед пяти подряд матчах УПЛ.

«Мы над тем, чтобы прервать серию без побед, работаем постоянно, и в психологическом, и в физическом плане. Вы не можете сказать, что команда была не готова физически к игре. Другое дело, что мы не можем воспользоваться теми моментами, которые создаем. Мы должны действовать спокойнее в завершающей стадии. Мы создаем достаточно моментов для того, чтобы увереннее и спокойнее чувствовать себя в конце матча. А так уже пятый матч после 85-й минуты мы пропускаем не всегда обязательные голы», – отметил Шовковский.

18 октября прошел поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо». Команды провели матч на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве – поединок завершился вничью 1:1.