Шовковский озвучил основную причину неудач Динамо в последних матчах
Тренер указал на реализацию моментов
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил, почему команда не знает вкуса побед пяти подряд матчах УПЛ.
«Мы над тем, чтобы прервать серию без побед, работаем постоянно, и в психологическом, и в физическом плане. Вы не можете сказать, что команда была не готова физически к игре. Другое дело, что мы не можем воспользоваться теми моментами, которые создаем. Мы должны действовать спокойнее в завершающей стадии. Мы создаем достаточно моментов для того, чтобы увереннее и спокойнее чувствовать себя в конце матча. А так уже пятый матч после 85-й минуты мы пропускаем не всегда обязательные голы», – отметил Шовковский.
18 октября прошел поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо». Команды провели матч на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве – поединок завершился вничью 1:1.
а плохая форма Герреро это уже причина второстепенная. На этом фоне не понятно упорное недоверие к Пономаренко. С Бленуце ситуацию можно объяснить адаптацией, хотя есть подозрения, что это была очередная трансферная ошибка. Пока не видно за счет чего Бленуце может стать лидером атак.
А защитникам надо по совету Кополовца в церковь сходить. Голы в свои ворота они привозят как вроде чертовщина какая то на них влияет.