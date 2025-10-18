Украина. Премьер лига18 октября 2025, 17:55 | Обновлено 18 октября 2025, 18:07
1958
4
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
Киевляне снова потеряли очки
Динамо, пропустив гол в конце матча УПЛ против, снова сыграло вничью (1:1) – это пятый кряду ничейный результат для команды Александра Шовковского в чемпионате Украины.
Последний раз в УПЛ Динамо побеждало в 4-м туре в конце лета, когда киевляне одолели Полесье.
це вже мать 41 чи 42 матча без програшів в УПЛ.