ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ

Динамо, пропустив гол в конце матча УПЛ против, снова сыграло вничью (1:1) – это пятый кряду ничейный результат для команды Александра Шовковского в чемпионате Украины.

Последний раз в УПЛ Динамо побеждало в 4-м туре в конце лета, когда киевляне одолели Полесье.