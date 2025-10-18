ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 17:55 | Обновлено 18 октября 2025, 18:07
1958
4

Киевляне снова потеряли очки

ФК Динамо Киев

Динамо, пропустив гол в конце матча УПЛ против, снова сыграло вничью (1:1) – это пятый кряду ничейный результат для команды Александра Шовковского в чемпионате Украины.

Последний раз в УПЛ Динамо побеждало в 4-м туре в конце лета, когда киевляне одолели Полесье.

Динамо Киев Заря Луганск Заря - Динамо Украинская Премьер-лига фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Зелик Пукин
Не зупиняйтеся хлопці 
Ответить
0
Burevestnik
це фігня шо не виграли, бо не програли!!!
це вже мать  41 чи 42 матча без програшів в УПЛ.
Ответить
0
Александр Бондарь
Это не тренер,не тренер.Пишу про это уже много много раз.За Динамо и Шахтер не болею.Но хотелось  бы видеть какую то борьбу в таблице.А в еврокубках У Шахтера победы будут.Может не далеко пройдут,но победы будут.А Динамо пропасть.Комманда не знающая побед.
Ответить
-1
Alexander Киев
Кайф 😇
Ответить
-5
