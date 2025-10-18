Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Защитники не уследили. Зоря прошила ворота Динамо
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 17:16 | Обновлено 18 октября 2025, 17:18
1188
0

ВИДЕО. Защитники не уследили. Зоря прошила ворота Динамо

Филипп Будковский сделал свое дело

18 октября 2025, 17:16 | Обновлено 18 октября 2025, 17:18
1188
0
ВИДЕО. Защитники не уследили. Зоря прошила ворота Динамо
ФК Заря. Филипп Будковский

18 октября в 15:30 начался матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо».

Команды играют на «Стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Первыми в матче отличились именно «бело-синие»: на 61-й минуте забил капитан Виталий Буяльский.

Казалось, что киевляне одержат минимальную победу, однако капитан луганского клуба Филипп Будковский изменил положение. Форвард оторвался от защитников и сравнял счет.

ВИДЕО. Защитники не уследили. Зоря прошила ворота Динамо

По теме:
Ноттингем Форест – Челси – 0:3. Матч, что уволил Постекоглу. Видео голов
Волейбольная Суперлига. Женщины. Матчи 18 октября. Смотреть онлайн LIVE
Скрипник раскрыл секрет удачного матча Зари против Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Заря - Динамо Филипп Будковский
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 18 октября 2025, 13:55 22
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 18 октября и начнется в 15:30 по Киеву

Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Футбол | 18 октября 2025, 06:44 1
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Украинцы могут сыграть против Швеции

Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Футбол | 17.10.2025, 23:59
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
ВИДЕО. Ударом через себя: Барселона пропустила эффективный мяч от Жироны
Футбол | 18.10.2025, 17:41
ВИДЕО. Ударом через себя: Барселона пропустила эффективный мяч от Жироны
ВИДЕО. Ударом через себя: Барселона пропустила эффективный мяч от Жироны
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Бокс | 18.10.2025, 08:27
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 1
Бокс
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
16.10.2025, 21:06 4
Футбол
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 16
Футбол
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
17.10.2025, 13:30 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
16.10.2025, 22:00 1
Бокс
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем