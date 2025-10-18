Украина. Премьер лига18 октября 2025, 17:16 | Обновлено 18 октября 2025, 17:18
ВИДЕО. Защитники не уследили. Зоря прошила ворота Динамо
Филипп Будковский сделал свое дело
18 октября в 15:30 начался матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо».
Команды играют на «Стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве.
Первыми в матче отличились именно «бело-синие»: на 61-й минуте забил капитан Виталий Буяльский.
Казалось, что киевляне одержат минимальную победу, однако капитан луганского клуба Филипп Будковский изменил положение. Форвард оторвался от защитников и сравнял счет.
