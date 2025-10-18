Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Игрок Челси стал четвертым самым молодым автором гола АПЛ в этом сезоне
Англия
18 октября 2025, 17:10 |
152
0

Джош Ачимпонг забил победный гол в выездном матче против Ноттингем Форрест

Игрок Челси стал четвертым самым молодым автором гола АПЛ в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок Челси стал четвертым самым молодым автором гола АПЛ в этом сезоне.

В матче 8-го тура АПЛ Челси на выезде победил Ноттингем Форест со счетом 3:0.

Первый и победный гол в матче забил Джош Ачимпонг, который в возрасте 19 лет, 5 месяцев и 14 дней стал четвертым самым молодым автором гола в АПЛ сезона 2025/26.

Интересным фактом является то, что вторым в данном рейтинге идет игрок Челси – Эстевао (18 лет, 5 месяцев и 10 дней).

Топ-5 самых молодых авторов голов АПЛ сезона 2025/26

  • 16 лет, 11 месяцев и 27 дней – Рио Нгумоха (Ливерпуль)
  • 18 лет, 5 месяцев и 10 дней – Эстевао (Челси)
  • 19 лет, 3 месяца и 4 дня – Эли Крупи (Борнмут)
  • 19 лет, 5 месяцев и 14 дней – Джош Ачимпонг (Челси)
  • 19 лет, 7 месяцев и 11 дней – Лукас Бергвалль (Тоттенхэм Хотспур)
По теме:
Ноттингем Форест – Челси – 0:3. Матч, что уволил Постекоглу. Видео голов
Кто получил 9.3? Известна оценка Зинченко за проигранный матч против Челси
Только 39 дней во главе. Увольняли ли кого раньше Постекоглу в истории АПЛ?
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ноттингем Форест - Челси Ноттингем Форест Челси Джош Ачимпонг
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
