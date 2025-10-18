Игрок Челси стал четвертым самым молодым автором гола АПЛ в этом сезоне
Джош Ачимпонг забил победный гол в выездном матче против Ноттингем Форрест
В матче 8-го тура АПЛ Челси на выезде победил Ноттингем Форест со счетом 3:0.
Первый и победный гол в матче забил Джош Ачимпонг, который в возрасте 19 лет, 5 месяцев и 14 дней стал четвертым самым молодым автором гола в АПЛ сезона 2025/26.
Интересным фактом является то, что вторым в данном рейтинге идет игрок Челси – Эстевао (18 лет, 5 месяцев и 10 дней).
Топ-5 самых молодых авторов голов АПЛ сезона 2025/26
- 16 лет, 11 месяцев и 27 дней – Рио Нгумоха (Ливерпуль)
- 18 лет, 5 месяцев и 10 дней – Эстевао (Челси)
- 19 лет, 3 месяца и 4 дня – Эли Крупи (Борнмут)
- 19 лет, 5 месяцев и 14 дней – Джош Ачимпонг (Челси)
- 19 лет, 7 месяцев и 11 дней – Лукас Бергвалль (Тоттенхэм Хотспур)
