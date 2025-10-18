Игрок Челси стал четвертым самым молодым автором гола АПЛ в этом сезоне.

В матче 8-го тура АПЛ Челси на выезде победил Ноттингем Форест со счетом 3:0.

Первый и победный гол в матче забил Джош Ачимпонг, который в возрасте 19 лет, 5 месяцев и 14 дней стал четвертым самым молодым автором гола в АПЛ сезона 2025/26.

Интересным фактом является то, что вторым в данном рейтинге идет игрок Челси – Эстевао (18 лет, 5 месяцев и 10 дней).

Топ-5 самых молодых авторов голов АПЛ сезона 2025/26