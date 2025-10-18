ФОТО. Ванат vs Рэшфорд. Жирона сделала анонс перед матчем с Барсой
Команды встретятся 18 октября в 17:15
Испанская «Жирона» опубликовала анонс перед дерби с «Барселоной» в рамках девятого тура Ла Лиги, использовав фотографию украинского нападающего Владислава Ваната.
На плакате Владислав смотрит в сторону английского вингера «Барселоны» Маркус Рэшфорд.
«Дерби – это просто матч», – написала пресс-служба «Жироны».
Встреча между клубами пройдет 18 октября, начало – в 17:15 по киевскому времени.
Ранее «Жирона» объявила заявку на предстоящий матч, в которую попали украинские футболисты.
⚔️ Un derbi no és un partit qualsevol pic.twitter.com/2Nwx9zHLbA— Girona FC (@GironaFC) October 18, 2025
