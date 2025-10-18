ФОТО. Ванат vs Рэшфорд. Жирона сделала анонс перед матчем с Барсой

Испанская «Жирона» опубликовала анонс перед дерби с «Барселоной» в рамках девятого тура Ла Лиги, использовав фотографию украинского нападающего Владислава Ваната.

На плакате Владислав смотрит в сторону английского вингера «Барселоны» Маркус Рэшфорд.

«Дерби – это просто матч», – написала пресс-служба «Жироны».

Встреча между клубами пройдет 18 октября, начало – в 17:15 по киевскому времени.

Ранее «Жирона» объявила заявку на предстоящий матч, в которую попали украинские футболисты.