Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ванат vs Рэшфорд. Жирона сделала анонс перед матчем с Барсой
Испания
18 октября 2025, 15:13 | Обновлено 18 октября 2025, 15:43
497
0

ФОТО. Ванат vs Рэшфорд. Жирона сделала анонс перед матчем с Барсой

Команды встретятся 18 октября в 17:15

18 октября 2025, 15:13 | Обновлено 18 октября 2025, 15:43
497
0
ФОТО. Ванат vs Рэшфорд. Жирона сделала анонс перед матчем с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Испанская «Жирона» опубликовала анонс перед дерби с «Барселоной» в рамках девятого тура Ла Лиги, использовав фотографию украинского нападающего Владислава Ваната.

На плакате Владислав смотрит в сторону английского вингера «Барселоны» Маркус Рэшфорд.

«Дерби – это просто матч», – написала пресс-служба «Жироны».

Встреча между клубами пройдет 18 октября, начало – в 17:15 по киевскому времени.

Ранее «Жирона» объявила заявку на предстоящий матч, в которую попали украинские футболисты.

По теме:
ФОТО. Жирона показала Ваната, Цыганкова и Крапивцова перед игрой с Барсой
Украинцы выйдут? Барселона и Жирона назвали составы на матч Ла Лиги
Эльче – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Жирона Владислав Ванат Маркус Рэшфорд
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Футбол | 17 октября 2025, 23:59 6
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом

Украинский защитник Эдуард Соболь был заявлен в резерве гостей

ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
Футбол | 17 октября 2025, 21:05 5
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич

Ставрос Демосфенус, вероятно, стал жертвой криминальных разборок

«Дискриминация». CAS впервые принял сторону спортсменов из рф и беларуси
Другие виды | 18.10.2025, 12:38
«Дискриминация». CAS впервые принял сторону спортсменов из рф и беларуси
«Дискриминация». CAS впервые принял сторону спортсменов из рф и беларуси
Важная победа в Первой лиге. Металлист выиграл и оторвался от зоны вылета
Футбол | 18.10.2025, 16:01
Важная победа в Первой лиге. Металлист выиграл и оторвался от зоны вылета
Важная победа в Первой лиге. Металлист выиграл и оторвался от зоны вылета
FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года
Другие виды | 17.10.2025, 17:58
FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года
FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
17.10.2025, 12:20 5
Футбол
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
17.10.2025, 08:22 15
Футбол
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 1
Бокс
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 208
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем