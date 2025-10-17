Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
17 октября 2025, 16:12 |
0

Все украинцы на месте. Обнародована заявка Жироны на матч с Барселоной

Владислав Ванат, Владислав Крапивцов и Виктор Цыганков попали в заявку команды Мичела

Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

В субботу, 18 октября, состоится матч девятого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной».

Встречу примет Олимпийский стадион в Монтжуике. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Встречу примет Олимпийский стадион в Монтжуике. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

«Жирона» обнародовала свою заявку на предстоящее дерби Каталонии. В ней нашлось место трем украинцам – голкипер Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат.

Заявка Жироны на матч с Барселоной:

Жирона Жирона - Барселона Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу заявка Владислав Крапивцов Виктор Цыганков Владислав Ванат
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
