Испания17 октября 2025, 16:12 |
609
0
Все украинцы на месте. Обнародована заявка Жироны на матч с Барселоной
Владислав Ванат, Владислав Крапивцов и Виктор Цыганков попали в заявку команды Мичела
В субботу, 18 октября, состоится матч девятого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной».
Встречу примет Олимпийский стадион в Монтжуике. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.
«Жирона» обнародовала свою заявку на предстоящее дерби Каталонии. В ней нашлось место трем украинцам – голкипер Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат.
Заявка Жироны на матч с Барселоной:
