Пучков оценил шансы своей команды на чемпионство в Кыргызстане

Один из самых опытных украинских тренеров Сергей Пучков, который за последний год успел завоевать высокий авторитет в Кыргызстане, близок к очередной победе в этой стране. Возглавляемый им «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада, в составе которого выступает большая группа наших соотечественников, имеет хорошие перспективы как в национальном чемпионате, так и на международной арене. О них корреспонденту Sport.ua рассказал 63-летний специалист.

– Как ваши азиатские дела?

– В последнее время мы улучшили наши турнирные показатели. В двух сыгранных за последнюю неделю матчах одержали уверенные победы: в минувшую субботу над главным конкурентом в борьбе за чемпионство «Абдиш-Атой» – 3:0, а вчера у столичной команды «Asiagol» – 6:2. До завершения чемпионата «Мурас Юнайтед» осталось сыграть три матча – один перенесенный и два по календарю. На сегодняшний день при одной игре в запасе наша команда идет на первом месте, опережая ту же «Абдиш-Ату» и «Барс» на три и четыре очка соответственно.

– Хорошие шансы в борьбе за чемпионство.

– Шансы есть, но для этого нужна четкая командная игра, соблюдение игровой дисциплины и самоотдача в каждом из оставшихся матчей. Два из трех мы играем дома – с «Талантом» и «Алгой», а один – с «Озгоном» в гостях. Все соперники из середины турнирной таблицы, но это ничего не значит. Будем настраиваться серьезно.

– В 2024 году «Мурас Юнайтед» под вашим руководством завоевал Кубок Кыргызстана, а вот в нынешнем повторить успех не удалось. Почему?

– Был ряд причин, которые не позволили выставить на финальный матч с бишкекским «Дордоем» оптимальный состав. Такие, как международная пауза, болезни и травмы игроков. Все вместе наложилось одновременно. В решающей игре основное время завершилось вничью, 0:0, а в дополнительное при счете 2:1 в пользу «Дордоя» арбитр не «поставил» в ворота нашего соперника два пенальти – на 113-й и 120-й минутах. Они были стопроцентными – в обоих случаях была игра рукой.

– Получается, судейский фактор имеет место и в Кыргызстане?

– Нет, здесь дело не в предвзятости. В кыргызстанском футболе, к сожалению, рефери просто не умеют качественно судить.

– Насколько известно, в заявке «Мурас Юнайтед» семь украинцев – Грачев, Гончар, Мате, Марчук, Костик, Кулинич и Бацула. Как они выглядят в плане игры?

– В целом – хорошо. Все ребята стараются, ведь легионеры должны ежедневно доказывать свой высокий уровень. Каждый из украинцев, как и другие члены команды, внесли определенный вклад в ее результаты на национальной арене. Теперь очередь за клубным турниром Азии – Лигой Вызова АФК, в котором «Мурас Юнайтед» будет участвовать.