Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пучков оценил шансы своей команды на чемпионство в Кыргызстане
Другие новости
18 октября 2025, 10:39 | Обновлено 18 октября 2025, 11:52
226
0

Пучков оценил шансы своей команды на чемпионство в Кыргызстане

«Мурас Юнайтед» готовится к Лиге Вызова АФК

18 октября 2025, 10:39 | Обновлено 18 октября 2025, 11:52
226
0
Пучков оценил шансы своей команды на чемпионство в Кыргызстане
КФС. Сергей Пучков

Один из самых опытных украинских тренеров Сергей Пучков, который за последний год успел завоевать высокий авторитет в Кыргызстане, близок к очередной победе в этой стране. Возглавляемый им «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада, в составе которого выступает большая группа наших соотечественников, имеет хорошие перспективы как в национальном чемпионате, так и на международной арене. О них корреспонденту Sport.ua рассказал 63-летний специалист.

– Как ваши азиатские дела?

– В последнее время мы улучшили наши турнирные показатели. В двух сыгранных за последнюю неделю матчах одержали уверенные победы: в минувшую субботу над главным конкурентом в борьбе за чемпионство «Абдиш-Атой» – 3:0, а вчера у столичной команды «Asiagol» – 6:2. До завершения чемпионата «Мурас Юнайтед» осталось сыграть три матча – один перенесенный и два по календарю. На сегодняшний день при одной игре в запасе наша команда идет на первом месте, опережая ту же «Абдиш-Ату» и «Барс» на три и четыре очка соответственно.

– Хорошие шансы в борьбе за чемпионство.

– Шансы есть, но для этого нужна четкая командная игра, соблюдение игровой дисциплины и самоотдача в каждом из оставшихся матчей. Два из трех мы играем дома – с «Талантом» и «Алгой», а один – с «Озгоном» в гостях. Все соперники из середины турнирной таблицы, но это ничего не значит. Будем настраиваться серьезно.

– В 2024 году «Мурас Юнайтед» под вашим руководством завоевал Кубок Кыргызстана, а вот в нынешнем повторить успех не удалось. Почему?

– Был ряд причин, которые не позволили выставить на финальный матч с бишкекским «Дордоем» оптимальный состав. Такие, как международная пауза, болезни и травмы игроков. Все вместе наложилось одновременно. В решающей игре основное время завершилось вничью, 0:0, а в дополнительное при счете 2:1 в пользу «Дордоя» арбитр не «поставил» в ворота нашего соперника два пенальти – на 113-й и 120-й минутах. Они были стопроцентными – в обоих случаях была игра рукой.

– Получается, судейский фактор имеет место и в Кыргызстане?

– Нет, здесь дело не в предвзятости. В кыргызстанском футболе, к сожалению, рефери просто не умеют качественно судить.

– Насколько известно, в заявке «Мурас Юнайтед» семь украинцев – Грачев, Гончар, Мате, Марчук, Костик, Кулинич и Бацула. Как они выглядят в плане игры?

– В целом – хорошо. Все ребята стараются, ведь легионеры должны ежедневно доказывать свой высокий уровень. Каждый из украинцев, как и другие члены команды, внесли определенный вклад в ее результаты на национальной арене. Теперь очередь за клубным турниром Азии – Лигой Вызова АФК, в котором «Мурас Юнайтед» будет участвовать.

По теме:
Перед игрой с Динамо. Два легионера покинули Зарю
Рябоконь рассказал, будет ли приглашать в Левый Берег Гармаша и Рыбалку
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Сергей Пучков Андрей Бацула Игорь Гончар Сергей Кулинич Олег Марчук Глеб Грачев Орест Костик Юрий Мате инсайд чемпионат Кыргызстана по футболу Мурас Юнайтед Абдыш-Ата Кант
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Футбол | 18 октября 2025, 11:03 3
Ворскла – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Ворскла – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 18 октября в 12:00 по Киеву

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18 октября 2025, 09:30 17
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

У киевлян есть шанс возглавить тутрирную таблицу, надо победить и надеяться на «Полесье»

Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Футбол | 17.10.2025, 13:30
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Бокс | 18.10.2025, 08:06
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Зинченко, Миколенко, Цыганков, Ванат, Довбик: Топ матчей уик-энда
Футбол | 17.10.2025, 17:18
Зинченко, Миколенко, Цыганков, Ванат, Довбик: Топ матчей уик-энда
Зинченко, Миколенко, Цыганков, Ванат, Довбик: Топ матчей уик-энда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
17.10.2025, 08:22 15
Футбол
Синнер в Эр-Рияде переиграл Джоковича и поборется за $6 млн с Алькарасом
Синнер в Эр-Рияде переиграл Джоковича и поборется за $6 млн с Алькарасом
16.10.2025, 22:35
Теннис
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов в футбол рф
УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов в футбол рф
17.10.2025, 15:15 6
Футбол
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
16.10.2025, 21:06 4
Футбол
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
17.10.2025, 12:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем