Украинец хотел уйти из Шахтера из-за войны: «Он уговорил меня остаться»

Легендарный полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко рассказал, что хотел уйти из Шахтера из-за начала полномасштабной войны в Украине, но Игорь Йовичевич уговорил его остаться.

– Вернемся ко временам Шахтера. Игорь возглавил команду вскоре после начала войны... Как вы помните начало вашего сотрудничества с ним?

– Помню, будто это было вчера. Шахтер был на собрании в Нидерландах. Я приехал туда раньше других игроков, возвращаясь из Испании, где посещал сбежавшую от войны семью. И, как оказалось, увидел своего нового тренера. Йовичевич сидел рядом с Дарио Срной, нашим спортивным директором.

Он попросил меня сесть и сказал: ты будешь моей правой рукой. Эти слова повлияли на мое будущее. К тому времени меня мучили серьезные вопросы. Я хотел уйти из донецкого Шахтера, ведь война была на заднем плане... Однако Йовичевич уговорил меня остаться. И я не жалею об этом, потому что мы пережили вместе много замечательных моментов, – сказал Степаненко.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.