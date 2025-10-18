ОФИЦИАЛЬНО: Экс-игрок Ливерпуля и Милана перебрался в 4-й дивизион Англии

Итальянский вингер Фабио Борини стал игроком «Солфорда». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Соглашение между 34-летним футболистом и клубом из 4-го дивизиона Англии рассчитано до конца 2025 года. Борини присоединился к «Солфорду» в качестве свободного агента, последним его клубом была «Сампдория».

В прошедшем сезоне Фабио Борини провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

На протяжении своей карьеры Борини успел поиграть за «Ливерпуль» и «Милан».

Ранее Борини попал в десятку худших трансферов «Ливерпуля».