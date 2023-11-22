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  4. Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец
Англия
22 ноября 2023, 19:14 |
1460
2

Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец

FourFourTwo представила свою версию худших трансферов мерсисайдцев

22 ноября 2023, 19:14 |
1460
2
Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Воронин

Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга самых плохих трансферов английского «Ливерпуля».

Худшим назван переход английского защитника Пола Кончески, перебравшегося на Энфилд из «Фулхэма». В топ-3 также попали Энди Кэрролл и Марио Балотелли.

Место в списке нашлось и для украинца. Андрей Воронин, перешедший в 2007 году из немецкого «Байера», занял пятую позицию рейтинга. Воронин выступал за «Ливерпуль» с 2007 по 2009 годы и забил пять голов.

10 самых плохих трансферов в истории «Ливерпуля» по версии FourFourTwo:

  1. Пол Кончески – из «Фулхэма» (2010).
  2. Марио Балотелли – из «Милана» (2014).
  3. Энди Кэррол – из «Ньюкасла» (2011).
  4. Эль Хаджи Диуф – из «Ланса» (2002).
  5. Андрей Воронин – из «Байера» (2007).
  6. Шон Данди – из «Карлсруэ» (1998).
  7. Фабио Борини – из «Пармы» (2012).
  8. Наби Кейта – из «РБ Лейпцига» (2018).
  9. Чарли Адам – из «Блэкпула» (2011).
  10. Альберто Аквилани – из «Ромы» (2009).

Ранее издание определило лучших защитников 2000-х.

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Энди Кэрролл Марио Балотелли Андрей Воронин Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник FourFourTwo
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Комментарии 2
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D.Lanskoy
Маячня! Це не був трансфер, Ліверпуль отримав Вороніна вільним агентом, тому не витратився на його придбання.
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0
Gargantua
Наби Кейта свежак.
и вроде и неплохо начал, а потом... что с ним случилось?
может очередной африканский паспорт и он просто постарел?
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