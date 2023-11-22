Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец
FourFourTwo представила свою версию худших трансферов мерсисайдцев
Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга самых плохих трансферов английского «Ливерпуля».
Худшим назван переход английского защитника Пола Кончески, перебравшегося на Энфилд из «Фулхэма». В топ-3 также попали Энди Кэрролл и Марио Балотелли.
Место в списке нашлось и для украинца. Андрей Воронин, перешедший в 2007 году из немецкого «Байера», занял пятую позицию рейтинга. Воронин выступал за «Ливерпуль» с 2007 по 2009 годы и забил пять голов.
10 самых плохих трансферов в истории «Ливерпуля» по версии FourFourTwo:
- Пол Кончески – из «Фулхэма» (2010).
- Марио Балотелли – из «Милана» (2014).
- Энди Кэррол – из «Ньюкасла» (2011).
- Эль Хаджи Диуф – из «Ланса» (2002).
- Андрей Воронин – из «Байера» (2007).
- Шон Данди – из «Карлсруэ» (1998).
- Фабио Борини – из «Пармы» (2012).
- Наби Кейта – из «РБ Лейпцига» (2018).
- Чарли Адам – из «Блэкпула» (2011).
- Альберто Аквилани – из «Ромы» (2009).
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