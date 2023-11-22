Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец

Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга самых плохих трансферов английского «Ливерпуля».

Худшим назван переход английского защитника Пола Кончески, перебравшегося на Энфилд из «Фулхэма». В топ-3 также попали Энди Кэрролл и Марио Балотелли.

Место в списке нашлось и для украинца. Андрей Воронин, перешедший в 2007 году из немецкого «Байера», занял пятую позицию рейтинга. Воронин выступал за «Ливерпуль» с 2007 по 2009 годы и забил пять голов.

10 самых плохих трансферов в истории «Ливерпуля» по версии FourFourTwo:

Пол Кончески – из «Фулхэма» (2010). Марио Балотелли – из «Милана» (2014). Энди Кэррол – из «Ньюкасла» (2011). Эль Хаджи Диуф – из «Ланса» (2002). Андрей Воронин – из «Байера» (2007). Шон Данди – из «Карлсруэ» (1998). Фабио Борини – из «Пармы» (2012). Наби Кейта – из «РБ Лейпцига» (2018). Чарли Адам – из «Блэкпула» (2011). Альберто Аквилани – из «Ромы» (2009).

Ранее издание определило лучших защитников 2000-х.