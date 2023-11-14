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  4. Терри – вне конкуренции среди защитников 2000-х. Украинцев – нет
Англия
14 ноября 2023, 22:38 | Обновлено 14 ноября 2023, 22:44
338
0

Терри – вне конкуренции среди защитников 2000-х. Украинцев – нет

Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков обороны начала XXI столетия

14 ноября 2023, 22:38 | Обновлено 14 ноября 2023, 22:44
338
0
Терри – вне конкуренции среди защитников 2000-х. Украинцев – нет
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри

Британское издание FourFourTwo представило реестр из 32-х лучших по его мнению защитников 2000-х годов.

Рейтинг возглавил бывший капитан «Челси» Джон Терри. В тройку лучших также вошли экс-защитник «Ювентуса» и мадридского «Реала» Фабио Каннаваро, а также бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.

В списке FourFourTwo нет ни одного украинского защитника.

Топ-10 лучших защитников 2000-х (версия FourFourTwo)

  • 1. Джон Терри, Англия
  • 2. Фабио Каннаваро, Италия
  • 3. Рио Фердинанд, Англия
  • 4. Алессандро Неста, Италия
  • 5. Эшли Коул, Англия
  • 6. Кафу, Бразилия
  • 7. Роберто Карлос, Бразилия
  • 8. Паоло Мальдини, Италия
  • 9. Карлес Пуйоль, Испания
  • 10. Неманья Видич, Сербия
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Джон Терри Рио Фердинанд Фабио Каннаваро
Источник FourFourTwo
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