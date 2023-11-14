Терри – вне конкуренции среди защитников 2000-х. Украинцев – нет

Британское издание FourFourTwo представило реестр из 32-х лучших по его мнению защитников 2000-х годов.

Рейтинг возглавил бывший капитан «Челси» Джон Терри. В тройку лучших также вошли экс-защитник «Ювентуса» и мадридского «Реала» Фабио Каннаваро, а также бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.

В списке FourFourTwo нет ни одного украинского защитника.

Топ-10 лучших защитников 2000-х (версия FourFourTwo)