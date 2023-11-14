Англия14 ноября 2023, 22:38 | Обновлено 14 ноября 2023, 22:44
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Терри – вне конкуренции среди защитников 2000-х. Украинцев – нет
Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков обороны начала XXI столетия
14 ноября 2023, 22:38 | Обновлено 14 ноября 2023, 22:44
338
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Британское издание FourFourTwo представило реестр из 32-х лучших по его мнению защитников 2000-х годов.
Рейтинг возглавил бывший капитан «Челси» Джон Терри. В тройку лучших также вошли экс-защитник «Ювентуса» и мадридского «Реала» Фабио Каннаваро, а также бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.
В списке FourFourTwo нет ни одного украинского защитника.
Топ-10 лучших защитников 2000-х (версия FourFourTwo)
- 1. Джон Терри, Англия
- 2. Фабио Каннаваро, Италия
- 3. Рио Фердинанд, Англия
- 4. Алессандро Неста, Италия
- 5. Эшли Коул, Англия
- 6. Кафу, Бразилия
- 7. Роберто Карлос, Бразилия
- 8. Паоло Мальдини, Италия
- 9. Карлес Пуйоль, Испания
- 10. Неманья Видич, Сербия
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