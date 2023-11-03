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03 ноября 2023, 14:27 | Обновлено 03 ноября 2023, 14:50
919
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Роналдиньо – главная футбольная икона 2000-х, Шевченко – 27-й

Издание FourFourTwo составило рейтинг самых выдающихся футбольных фигур 2000-х

03 ноября 2023, 14:27 | Обновлено 03 ноября 2023, 14:50
919
1
Роналдиньо – главная футбольная икона 2000-х, Шевченко – 27-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо и Шевченко

Британское издание FourFourTwo презентовало рейтинг крупнейших футбольных фигур 2000-х годов.

Возглавил рейтинг бразилец Роналдиньо – выигравший с «Барселоной» ЛЧ и ставший обладателем «Золотого мяча». Второе место досталось португальской звезде Криштиану Роналду, третье – легенде лондонского «Арсенала» Тьерри Анри. Новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» 2023 года Лионель Месси разместился на 7-й строчке рейтинга.

Андрей Шевченко стал единственным украинцем, попавшим в рейтинг FourFourTwo, он занял 27 место.

«Андрей Шевченко перешел в «Милан» из киевского «Динамо» в 1999 году, и лучший украинский игрок в истории стал одним из самых результативных нападающих «россонери» – только в миланском дерби Андрей забил 14 голов. Победитель Лиги чемпионов 2002/03 и чемпион Серии А 2003/04, обладатель Золотого мяча 2004 года», – говорится в издании.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo

1. Роналдиньо
2. Криштиану Роналду
3. Тьерри Анри
4. Алекс Фергюсон
5. Роналдо
6. Зинедин Зидан
7. Лионель Месси
8. Уэйн Руни
9. Жозе Моуринью
10. Дэвид Бекхэм
...27. Андрей Шевченко

Ранее издание назвало лучшего игрока в истории Чемпионата мира.

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Роналдиньо Тьерри Анри Криштиану Роналду Алекс Фергюсон Роналдо Зинедин Зидан Лионель Месси Уэйн Руни Жозе Моуриньо Дэвид Бекхэм Андрей Шевченко
Источник FourFourTwo
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TarasTaras94
ну якщо тут беруться виключно нульові то Шева мав би бути повище мені здається
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