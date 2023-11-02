Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ

Британское издание FourFourTwo презентовало 33 футболиста, который в истории себя проявили наиболее ярко на чемпионатах мира.

Возглавил рейтинг бразилец Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира. Второе место досталось аргентинцу Лионелю Месси, третье – его соотечественнику Диего Марадоне.

Любопытно, что вне списка FourFourTwo остался пятикратный обладатель Золотого мяча португалец Криштиану Роналду.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo