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  4. Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Чемпионат мира
02 ноября 2023, 22:29 | Обновлено 02 ноября 2023, 22:48
535
2

Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ

Издание FourFourTwo составило рейтинг топовых футболистов

02 ноября 2023, 22:29 | Обновлено 02 ноября 2023, 22:48
535
2
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
ФИФА. Пеле

Британское издание FourFourTwo презентовало 33 футболиста, который в истории себя проявили наиболее ярко на чемпионатах мира.

Возглавил рейтинг бразилец Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира. Второе место досталось аргентинцу Лионелю Месси, третье – его соотечественнику Диего Марадоне.

Любопытно, что вне списка FourFourTwo остался пятикратный обладатель Золотого мяча португалец Криштиану Роналду.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo

  • 1. Пеле, Бразилия
  • 2. Лионель Месси, Аргентина
  • 3. Диего Марадона, Аргентина
  • 4. Роналдо, Бразилия
  • 5. Зинедин Зидан, Франция
  • 6. Франц Беккенбауэр, Германия
  • 7. Килиан Мбаппе, Франция
  • 8. Эйсебио, Португалия
  • 9. Мирослав Клозе, Германия
  • 10. Гарринча, Бразилия

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Диего Марадона Пеле Лионель Месси Криштиану Роналду чемпионат мира
Источник FourFourTwo
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Комментарии 2
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Roma513
Тобто мбаппе топ а роналдо л...х це так шо в око впало,статя для хайпу і все
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0
Roma513
Цирк
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