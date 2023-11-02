Чемпионат мира02 ноября 2023, 22:29 | Обновлено 02 ноября 2023, 22:48
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Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Издание FourFourTwo составило рейтинг топовых футболистов
02 ноября 2023, 22:29 | Обновлено 02 ноября 2023, 22:48
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Британское издание FourFourTwo презентовало 33 футболиста, который в истории себя проявили наиболее ярко на чемпионатах мира.
Возглавил рейтинг бразилец Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира. Второе место досталось аргентинцу Лионелю Месси, третье – его соотечественнику Диего Марадоне.
Любопытно, что вне списка FourFourTwo остался пятикратный обладатель Золотого мяча португалец Криштиану Роналду.
Топ-10 рейтинга FourFourTwo
- 1. Пеле, Бразилия
- 2. Лионель Месси, Аргентина
- 3. Диего Марадона, Аргентина
- 4. Роналдо, Бразилия
- 5. Зинедин Зидан, Франция
- 6. Франц Беккенбауэр, Германия
- 7. Килиан Мбаппе, Франция
- 8. Эйсебио, Португалия
- 9. Мирослав Клозе, Германия
- 10. Гарринча, Бразилия
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Тобто мбаппе топ а роналдо л...х це так шо в око впало,статя для хайпу і все
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