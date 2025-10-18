ФОТО. «А Сафоновой нету» – жена Забарного поделилась интересным постом

На официальной странице «Пари Сен-Жермен» в Instagram появился снимок, где жены и подруги игроков парижского клуба позируют в форме ПСЖ на фоне трофейной комнаты «Парк де Пренс».

Среди них – известные партнерши звезд команды, а снимок быстро собрал тысячи лайков и комплиментов в комментариях.

Особое внимание украинских болельщиков привлек тот факт, что Ангелина Забарная, жена защитника парижан и сборной Украины Ильи Забарного, поделилась этой публикацией у себя в сторис.

Под постом фанаты ПСЖ активно обсуждают фото, восхищаясь красотой девушек, однако украинцев особенно повеселил один из комментариев: «А Сафоновой нету» – очевидная шутка в адрес того, что на встречу не пригласили супругу голкипера Матвея Сафонова.

Пост уже набрал более 11 тысяч лайков всего за час и стал одной из самых обсуждаемых публикаций официального аккаунта ПСЖ за день.