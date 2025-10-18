Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. «А Сафоновой нету» – жена Забарного поделилась интересным постом
18 октября 2025, 02:41 | Обновлено 18 октября 2025, 02:42
ФОТО. «А Сафоновой нету» – жена Забарного поделилась интересным постом

Ангелина Забарная поделилась публикацией ПСЖ на своей странице

ФОТО. «А Сафоновой нету» – жена Забарного поделилась интересным постом
Instagram. Ангелина Забарная

На официальной странице «Пари Сен-Жермен» в Instagram появился снимок, где жены и подруги игроков парижского клуба позируют в форме ПСЖ на фоне трофейной комнаты «Парк де Пренс».

Среди них – известные партнерши звезд команды, а снимок быстро собрал тысячи лайков и комплиментов в комментариях.

Особое внимание украинских болельщиков привлек тот факт, что Ангелина Забарная, жена защитника парижан и сборной Украины Ильи Забарного, поделилась этой публикацией у себя в сторис.

Под постом фанаты ПСЖ активно обсуждают фото, восхищаясь красотой девушек, однако украинцев особенно повеселил один из комментариев: «А Сафоновой нету» – очевидная шутка в адрес того, что на встречу не пригласили супругу голкипера Матвея Сафонова.

Пост уже набрал более 11 тысяч лайков всего за час и стал одной из самых обсуждаемых публикаций официального аккаунта ПСЖ за день.

По теме:
ФОТО. Лионель Месси занимается очень неожиданным бизнесом
ФОТО. Известный футболист объявил поиски собаки
ФОТО. Милота дня. Лунин покорил сердца фанов Реала одним поступком
фото lifestyle Ангелина Забарная Илья Забарный ПСЖ Матвей Сафонов
Максим Лапченко Источник: Instagram
Falko
У каментах вжили трохи іншу форму прізвища ;)
