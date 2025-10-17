Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 октября 2025, 18:08 | Обновлено 17 октября 2025, 18:09
Кто отличился во время международной паузы и за какие сборные?

Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки Ливерпуля совершили 13 результативных действий в матчах за сборные в этой международной паузе.

Коди Гакпо отметился 3 голами и ассистом в матчах за сборную Нидерландов против Мальты (2+1) и Финляндии (гол). Против финнов гол также забил Вирджил ван Дейк.

Мохаммед Салах отличился дублем за сборную Египта против Джибути.

Алексис Макаллистер забил 2 гола за Аргентину в матче против Пуэрто-Рико.

Доминик Собослаи отличился голом и ассистом за Венгрию против Португалии.

Уго Экитике осуществил ассист за сборную Франции против Азербайджана, а Эндрю Робертсон – за Шотландию против беларуси.

Ливерпуль ЧМ-2026 по футболу Коди Гакпо Мохамед Салах Алексис Макаллистер Вирджил ван Дейк Доминик Собослаи Уго Экитике Эндрю Робертсон
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
