Игроки Ливерпуля совершили 13 результативных действий в матчах за сборные
Кто отличился во время международной паузы и за какие сборные?
Игроки Ливерпуля совершили 13 результативных действий в матчах за сборные в этой международной паузе.
Коди Гакпо отметился 3 голами и ассистом в матчах за сборную Нидерландов против Мальты (2+1) и Финляндии (гол). Против финнов гол также забил Вирджил ван Дейк.
Мохаммед Салах отличился дублем за сборную Египта против Джибути.
Алексис Макаллистер забил 2 гола за Аргентину в матче против Пуэрто-Рико.
Доминик Собослаи отличился голом и ассистом за Венгрию против Португалии.
Уго Экитике осуществил ассист за сборную Франции против Азербайджана, а Эндрю Робертсон – за Шотландию против беларуси.
