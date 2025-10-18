ПСЖ заплатит любые деньги мира, чтобы привезти к Забарному суперзвезду
Парижане настроены купить Ламина Ямаля
Французский «ПСЖ» настроен совершить один из самых громких трансферов последних лет.
По информации испанских СМИ, французы ведут активные переговоры о переходе Ламина Ямаля. Отмечается, что процессом лично руководит президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи, который готов пойти на все, чтобы подписать испанца.
Финансовая сторона не является проблемой для парижан, которые готовы заплатить за Ямаля любые деньги мира.
В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
Ранее о Ламине Ямале высказался Хави.
