  4. ПСЖ заплатит любые деньги мира, чтобы привезти к Забарному суперзвезду
Испания
18 октября 2025, 06:22 |
ПСЖ заплатит любые деньги мира, чтобы привезти к Забарному суперзвезду

Парижане настроены купить Ламина Ямаля

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Французский «ПСЖ» настроен совершить один из самых громких трансферов последних лет.

По информации испанских СМИ, французы ведут активные переговоры о переходе Ламина Ямаля. Отмечается, что процессом лично руководит президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи, который готов пойти на все, чтобы подписать испанца.

Финансовая сторона не является проблемой для парижан, которые готовы заплатить за Ямаля любые деньги мира.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

Ранее о Ламине Ямале высказался Хави.

Источник: Madrid-Barcelona
