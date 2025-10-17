Полузащитник ПСЖ получил престижную награду
Награждение состоялось на церемонии AFC Awards Riyadh 2025 в Саудовской Аравии
Южнокорейский полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин был удостоен награды «Лучший азиатский футболист года за пределами Азии» по версии Азиатской футбольной конфедерации (AФК).
Награждение состоялось в ходе церемонии AFC Awards Riyadh 2025 в Саудовской Аравии.
24-летний вингер обошел иранского нападающего Мехди Тареми и японского коллегу по амплуа Такефусу Кубо.
В прошлом сезоне южнокорейский футболист вместе с «ПСЖ» выиграл французскую Лигу 1, Кубок и Суперкубок страны. В составе парижан он стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25.
В этом сезоне игрок сыграл в 6 матчах на клубном уровне и не отметился результативными действиями.
Во французский чемпионат Ли Кан Ин перебрался из Испании. До этого он выступал за «Мальорку» и «Валенсию».
Ранее интернет-портал 20 minutes представил рейтинг заработных плат футболистов французского клуба нынешнего сезона. В нем Ли Кан Ин занимает 18-е место.
