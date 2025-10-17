Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полузащитник ПСЖ получил престижную награду
Полузащитник ПСЖ получил престижную награду

Награждение состоялось на церемонии AFC Awards Riyadh 2025 в Саудовской Аравии

ФК ПСЖ. Ли Кан Ин

Южнокорейский полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин был удостоен награды «Лучший азиатский футболист года за пределами Азии» по версии Азиатской футбольной конфедерации (AФК).

Награждение состоялось в ходе церемонии AFC Awards Riyadh 2025 в Саудовской Аравии.

24-летний вингер обошел иранского нападающего Мехди Тареми и японского коллегу по амплуа Такефусу Кубо.

В прошлом сезоне южнокорейский футболист вместе с «ПСЖ» выиграл французскую Лигу 1, Кубок и Суперкубок страны. В составе парижан он стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25.

В этом сезоне игрок сыграл в 6 матчах на клубном уровне и не отметился результативными действиями.

Во французский чемпионат Ли Кан Ин перебрался из Испании. До этого он выступал за «Мальорку» и «Валенсию».

Ранее интернет-портал 20 minutes представил рейтинг заработных плат футболистов французского клуба нынешнего сезона. В нем Ли Кан Ин занимает 18-е место.

По теме:
Скандал в Барселоне. Флик решил наказать Ямаля перед матчем с ПСЖ
ПСЖ – Страсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
