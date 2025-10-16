Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Составлен рейтинг зарплат игроков ПСЖ. Забарный обогнал Сафонова и Руиса
Франция
16 октября 2025, 19:01 |
1156
2

Составлен рейтинг зарплат игроков ПСЖ. Забарный обогнал Сафонова и Руиса

Защитник сборной Украины получает 5,8 миллионов евро в год по версии портала 20 minutes

16 октября 2025, 19:01 |
1156
2 Comments
Составлен рейтинг зарплат игроков ПСЖ. Забарный обогнал Сафонова и Руиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Портал 20 minutes составил рейтинг зарплат футболистов французского ПСЖ в сезоне 2025/26 – на первом месте оказался обладатель Золотого мяча Усман Дембеле с показателем в 18 миллионов евро.

Форвард сборной Франции провел восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Стоит отметить, что после завоевания престижной награды, 28-летний футболист потребовал от руководства парижской команды улучшения финансовых условий.

В первую пятерку также попали Маркиньос (13,4 млн евро), Лукас Эрнандес (13,2 млн евро), Ашраф Хакими (13,2 млн евро) и Уоррен Заир-Эмери (11,4 млн евро).

Защитник сборной Украины Илья Забарный получает 5,8 миллионов евро в год – по этому показателю он занимает 12-е место в команде. 23-летний футболист опередил испанца Фабиана Руиса, португальца Жоау Невеша, россиянина Матвея Сафонова и еще четырех игроков первой команды.

В нынешнем сезоне Забарный сыграл восемь матчей, в которых забил один гол. Контракт украинского футболиста с ПСЖ истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 55 миллионов евро.

Рейтинг зарплат игроков французского ПСЖ (по версии портала 20 minutes)


По теме:
Известный украинский клуб готов сняться с лиги и потерять профи-статус
ОФИЦИАЛЬНО. Французский топ-клуб продлил контракт с воспитанником
Украинский клуб рискует не сыграть в чемпионате из-за финансовых проблем
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Илья Забарный Усман Дембеле Фабиан Руис Жоау Невеш Матвей Сафонов зарплаты финансы рейтинг
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Бокс | 16 октября 2025, 17:22 0
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой

Чемпион мира в супертяжелом весе ведет переговоры о поединке, который состоится в 2026 году

В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Футбол | 16 октября 2025, 03:44 1
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины

Руслану удалось трижды забить за последние два матча

Известный тренер пояснил, почему Ребров – оптимальный выбор для сборной
Футбол | 16.10.2025, 19:46
Известный тренер пояснил, почему Ребров – оптимальный выбор для сборной
Известный тренер пояснил, почему Ребров – оптимальный выбор для сборной
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Футбол | 16.10.2025, 06:05
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Футбол | 16.10.2025, 13:54
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NadalKing
С Невешем явно нужно переподписывать контракт и точно минимум раза в 2 повышать зп..
Ответить
0
Saar
Все рівно, одна з найнижчих.
Ответить
0
Популярные новости
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
15.10.2025, 08:52
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 133
Футбол
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
14.10.2025, 23:17
Снукер
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 213
Футбол
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 10
Бокс
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 11
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем