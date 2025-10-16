Составлен рейтинг зарплат игроков ПСЖ. Забарный обогнал Сафонова и Руиса

Портал 20 minutes составил рейтинг зарплат футболистов французского ПСЖ в сезоне 2025/26 – на первом месте оказался обладатель Золотого мяча Усман Дембеле с показателем в 18 миллионов евро.

Форвард сборной Франции провел восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Стоит отметить, что после завоевания престижной награды, 28-летний футболист потребовал от руководства парижской команды улучшения финансовых условий.

В первую пятерку также попали Маркиньос (13,4 млн евро), Лукас Эрнандес (13,2 млн евро), Ашраф Хакими (13,2 млн евро) и Уоррен Заир-Эмери (11,4 млн евро).

Защитник сборной Украины Илья Забарный получает 5,8 миллионов евро в год – по этому показателю он занимает 12-е место в команде. 23-летний футболист опередил испанца Фабиана Руиса, португальца Жоау Невеша, россиянина Матвея Сафонова и еще четырех игроков первой команды.

В нынешнем сезоне Забарный сыграл восемь матчей, в которых забил один гол. Контракт украинского футболиста с ПСЖ истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 55 миллионов евро.

Рейтинг зарплат игроков французского ПСЖ (по версии портала 20 minutes)



