Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я вернулся в Динамо и попрощался со сборной Украины»
Именитый экс-футболист рассказал подробности о завершении профессиональной карьеры
Именитый экс-футболист Андрей Шевченко, который сейчас занимает должность президента Украинской ассоциации футбола, рассказал подробности о том, как завершил профессиональную карьеру.
– Вы завершили карьеру в 35 лет. Почему? Из-за проблем со здоровьем?
– Точнее в 36. Проблемы со здоровьем, конечно, сыграли большую роль. У меня были проблемы с коленом и спиной. Но я доволен тем, как ушёл.
В тот момент я вернулся в киевское «Динамо» и попрощался со сборной на Евро-2012, который принимали Польша и Украина. Такое прощание меня очень устраивало, – признался Шевченко.
Легенда украинского футбола во время профессиональной карьеры выступал за киевское «Динамо», итальянский «Милан» и английский «Челси». Шевченко завоевал множество командных и личных наград, например, стал обладателем Золотого мяча и выиграл Лигу чемпионов в «Милана» в сезоне 2002/03.
В среду, 15 октября, во время совета ФИФА Шевченко избран председателем Комитета по вопросам будущего футбола.
