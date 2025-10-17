Гетце не заинтересован в продолжении карьеры в МЛС

Чемпион мира в составе сборной Германии, полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Марио Гетце не заинтересован в переходе в МЛС.

Срок соглашения клуба и 33-летнего хавбека истекает летом 2026 года. В договоре прописана опция возможного продления еще на один сезон, однако это зависит от определенных условий.

Новые переговоры между Гетце и «Айнтрахтом» запланированы в период зимнего трансферного окна.

По информации Sky Sport, продление контракта между сторонами возможно, сам Гетце не рассматривает переход в МЛС.

В этом сезоне футболист сыграл в четырех матчах на клубном уровне, но не отметился результативными действиями. После 6 матчей немецкой Бундеслиги «орлы» идут на 7-ом месте таблицы, в их активе 9 очков.