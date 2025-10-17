Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гетце не заинтересован в продолжении карьеры в МЛС
Германия
17 октября 2025, 11:09 | Обновлено 17 октября 2025, 11:23
Немец и Айнтрахт планируют обсудить будущее зимой

17 октября 2025, 11:09 | Обновлено 17 октября 2025, 11:23
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Марио Гетце

Чемпион мира в составе сборной Германии, полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Марио Гетце не заинтересован в переходе в МЛС.

Срок соглашения клуба и 33-летнего хавбека истекает летом 2026 года. В договоре прописана опция возможного продления еще на один сезон, однако это зависит от определенных условий.

Новые переговоры между Гетце и «Айнтрахтом» запланированы в период зимнего трансферного окна.

По информации Sky Sport, продление контракта между сторонами возможно, сам Гетце не рассматривает переход в МЛС.

В этом сезоне футболист сыграл в четырех матчах на клубном уровне, но не отметился результативными действиями. После 6 матчей немецкой Бундеслиги «орлы» идут на 7-ом месте таблицы, в их активе 9 очков.

Оксана Баландина Источник: Sky Sports
