  4. Просьба Ротаня. Известно, кого Полесье будет пытаться подписать зимой
17 октября 2025, 09:12 | Обновлено 17 октября 2025, 09:46
Просьба Ротаня. Известно, кого Полесье будет пытаться подписать зимой

Названы позиции, которые хочет усилить Ротань

17 октября 2025, 09:12 | Обновлено 17 октября 2025, 09:46
Просьба Ротаня. Известно, кого Полесье будет пытаться подписать зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб «Полесье» определился с проблемными позициями, требующими усиления в ближайшее трансферное окно.

«Ротань и его тренерский штаб поставили задачу перед селекционерами клуба заняться поиском центрального нападающего, опорного полузащитника и левого центрального защитника», – сообщает корреспондент Sport.ua Игорь Лысенко.

«Полесье» видит проблему недостаточной глубины состава «волков», что для команды, имеющей амбиции постоянно играть в еврокубках, недопустимо. Особенно проблемы глубины состава стали заметны, когда команда, имея в своей заявке множество легионеров, имела стартовый состав исключительно из украинцев», – сказал специалист.

В нынешнем сезоне Полесье занимает четвертое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 15 зачетных баллов после 8 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
